經濟日報社論／當心車上隱私成「駕駛評等」

現代社會每個人都有一個財務的信用評等，但是未來你也許將有一個「駕駛評等」，這是根據每個駕駛人的駕駛習慣而定：你是不是常急煞車，或猛踩油門，是否邊開車邊看手機，或是經常深夜開車，開車習慣壞的、坐在駕駛盤後就要跟人尬車的人，評等肯定差，保險費也隨著水漲船高。

信用評等是根據你還貸款、付信用卡的金額與頻率，決定你是不是個優良的客戶，駕駛評等也是保險公司用來決定你的保險費率，但是所蒐集的個人駕駛訊息，則往往由汽車製造廠商，像是特斯拉電動車，早在顧客不知情下，裝在車上，源源不斷的向資料中心發送訊息，而某些行動電話的App也有這個功能。

美國的汽車保險是項大生意，幾乎每個開車的人都需要買保險，但是每個人的保費不一，這是根據過去肇事紀錄、性別、婚姻狀態、年紀、開什麼樣的車，以及在哪裡開車，但是以上的數據，都不及開車時真正的行為分析來得準。

保險公司堅稱這套「駕駛行為分析」，其實是對顧客有利的，小心駕駛的人，可以付較低廉的保險費，而粗心駕駛的人，因為要付高額保險費，也會因此更小心地開車，上路更安全，有公司專門在蒐集與儲存這類資料，只要保險公司為了決定保費要購買，就可立即提供十項風險評估項目。

這套分析違反顧客的隱私權，莫此尤甚，可是大部分駕駛人並不知道，或者知道了也不在乎；車輛出廠的時候，追蹤設備就已經裝在車上，交車時夾在各種文件中，而手機App剛使用時，也許是道路氣象、或可知道自己車輛的耗油效率，甚至是父母為追蹤自己子女而裝的，打開時都有長串的定型化契約，不點同意，就沒有辦法使用上述功能，但點了同意，就開啟了附加的對駕駛行為分析。

保險公司本來應該是分攤風險，但往往因為風險過分集中在某一地區、或者是某一種人身上，而讓保險公司拒保，或是特意提高保費，而近年來氣候異常，常遭颶風襲擊的佛羅里達州，或是遭龍捲風之害的中西部，部分保險公司甚至拒保房屋險。

消費者保護機構其實是贊成要有駕駛評等，因為這會對「好駕駛」更公平，專家們預測，最後每個人都會有一個「駕駛評等」，就像是現代社會中，每個人都有一個信用評等，當然如果這是自願提供的，也無可厚非，但必須要大多數人都提供，保險公司才有一個比較計算基礎，這就牽涉到要不要強迫的問題。

中國大陸在十年前開始推動「社會信用體系」，並在2020年全面實施「社會信用評級系統」，蒐集中國所有人民的各項資料，包含政治立場、犯罪紀錄、交友圈、購物習慣、網路言談與行為等資訊，以大數據的概念賦予每位國民一個社會信用評等，截至2023年8月，中國已有130個社會信用體系建設示範區。

社會信用制被西方罵得體無完膚，最初中共的目的可能是為了「維穩」，現在則是全面監控境內輿情，西方憂心，中國正藉由社會評級向極權主義邁進，進一步操控大眾的私人生活。

特斯拉老闆馬斯克4月底訪問北京時，提出要設立大陸的數據中心，將所有特斯拉車主的駕駛行為，集中在數據中心，中方很快就同意，馬斯克的目的，也許希望透過分析每個人的駕駛習慣，最終建立起全中國的自動駕駛系統，大陸政府也許是從收集車主隱私的目的出發，可是看在美國保險公司的眼中，這成了莫大的商機。

現在的西方社會，經由AI與大數據的蒐集，要建立起更完整的社會信用，只是做與不做的問題，已有的信用評等，加上未來的駕駛評等，與中國大陸似乎也是50步笑百步，如果對隱私權不嚴加設防，民主社會滑落到極權社會，將會輕而易舉。