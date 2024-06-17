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聯合報黑白集／機器人比沈伯洋有品
民進黨推出聊天機器人ChatDPP為反國會改革助陣，不料出師未捷，迅即被關閉。儘管這機器人遭外界冷嘲熱諷，但不可否認，它表現了某種品格，不會滿口胡言，也拒絕貶低他人。光論這點，民進黨一缸子人就比不上。
那些在議場上爭搶擒抱的綠委，不過就是粗魯些，但綠營新危險人物卻是沈伯洋。沈伯洋創辦黑熊學院，名義上是要整合民防對抗中共，但他自己卻經常槍口對內。忽而說島內有中共「第五縱隊」當內應，必須嚴密監控；忽而說傅崐萁和黃國昌共謀「毀台計畫」，可能建鐵路從北京直通台北。這傢伙到底在說什麼？
頂著大學教授頭銜，沈伯洋本應有學術的嚴謹，他卻不把謹慎當回事。加上有不分區第二名的光環加持，被綠營捧為青年英雄，他就更肆無忌憚。他每天在島內搜尋敵人，不僅要違反人權監控種種可疑人士，又把毀台計畫栽到在野黨身上，還掰出離譜的跨海鐵路。他敢信口開河，民眾敢信嗎？
這些話，就連綠營的機器人也說不出來。原因很簡單，機器人必須根據資料庫中的訊息進行邏輯整理，它不會憑空瞎掰，那違反它的信實底線。沈伯洋的發言卻不受誠實邏輯約束，他輸進惡意，就產生垃圾惡意。
柯文哲懶得評論沈伯洋，覺得他智商或精神狀況有問題。也許，沈伯洋更該向AI學一學誠實。
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