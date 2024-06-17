經濟日報社論／美國金融戰為何不靈光了

歐洲央行在6月6日宣布降息，將各種指標利率下調1碼，這是該央行自2019年9月以來首次降息。歐洲央行在聲明中指出，基於對通膨前景的評估，現在「溫和調整」貨幣政策是適當的。言之固然成理，但真正原因是歐洲經濟在高利率下已承受不住了。歐洲先美國降息，也預示了美國這一輪的金融戰已遭到重大挫折，打不下去了。

美國這一輪金融戰是配合俄烏戰爭的開打而布局的，針對的是除美國之外的所有國家。2022年2月24日俄烏戰爭開打，美國3月升息，迄目前為止已連升11輪，除針對美國自身的通膨外，也打算薅所有國家的羊毛，割所有國家的韭菜，首當其衝的當然就是歐洲。

美國慫恿烏克蘭加入北約，刺激俄羅斯採取「特別軍事行動」，引爆俄烏戰爭，導致歐洲資金外逃，美國適時升息，大量歐資果然流往美國，但與以往不同的是，也有部分資金流向了中國，為了阻止歐資外逃，歐洲不得不維持一個較高的利率。

除了歐洲，美國發動這次金融戰的主要目標還有中國、日本，及其他國家，金融戰的模式套路基本不變，且屢屢得手，從未敗過。首先，作為第一步的是鋪墊，就是印鈔。美國持續大量印鈔，眾所周知，海量的流動性流向各國，導致了各國資產價格猛升，形成泡沫，卻是一派繁榮景象。泡沫或因過大而自動破，或在美國製造事件操作下破，或在美國提高利率資金外逃下破，隨之各種資產價格暴跌，此時美資大量湧入抄底，以極廉價格購入大量實質資產，完成一次薅羊毛或割韭菜。

但這一次，除了極少數國家如埃及與阿根廷外，美國幾乎沒割到什麼韭菜，總帳一算，美國其實還付出了不少代價，準確地說，美國這一次的金融戰遭到了挫敗，其中最大的關鍵，又與中國有關。

首先，美國這種資本主義金融戰的操作，對一個像中國進行資本管制的國家而言，起不了任何作用。資本管制猶如金鐘罩護體，刀槍不入。美國想方設法，或唱衰中國，或調降評級，或採取各種如制裁等不光明的手段，效果均相當有限。

除中國之外，在美國持續調高利率時，的確不少國家尤其是發展中國家面臨資金外逃，一時間償付不了外債的窘境，但這次不同於1997年東亞金融風暴下南韓、印尼的處境，中國有非常多的美元流動性，救急這些國家，借美元給它們，渡過難關，唯附一條件，即來日需以人民幣償還。很明顯，這將有利於人民幣國際化。

50年前，美國唆使沙特阿拉伯以石油綁定美元；如今，換個方式，中國作為全球最大製造業大國，完全也有條件要求各國用人民幣來購買中國貨品，從而使各國產生對人民幣的需求，現在這種出借美元需以人民幣償還的方式，無異對人民幣國際化推波助瀾。

了解了這兩個背景，也就明白了美國金融戰這次為何不靈光的緣故了，說到底，都與中國有關。

中國可以實行資本管制，有違市場經濟，不利資本自由進出移動，也有違改革開放精神，但現實是，美國作為一個資本主義霸權，時機一到，就要對各國薅羊毛、割韭菜，中國採取資本管制，就是要避免被美國掠奪。這個問題的重點，其實不在於中國為何要資本管制，而是在於中國為何能資本管制。

資本管制最大的缺點或顧慮是會讓國際資本裹足，不敢輕易進入中國。但中國由於市場大，大到難以抗拒；潛力厚，厚到難以抗拒；前景佳，佳到難以抗拒，所以雖然有資本管制，但外資仍蜂擁而入。

此番美國金融戰除未如既往的奏效外，還導致了西方即美、歐、日的分道揚鑣，這正好與中國引領而全球南方陣營或一帶一路形成了巨大反差；當然，中國以美元（即出借美元）來推進「去美元化」更是超乎一般想像的妙招，值得在世界金融史上記一筆。