聯合報社論／互不隸屬有前提框架，賴清德別偷天換日

賴清德總統就職演說提到中華民國和中華人民共和國互不隸屬，引發中共軍演；時代雜誌日前專訪直白問賴總統，其說法是否為不必要的挑釁？賴總統舉三點理由解釋：一他講的是事實；二前總統馬英九和蔡英文都講過；三他是根據中華民國憲法來陳述。這是賴清德首度公開為其就職演說引發台海動盪而作的辯護，卻仍然是偷梁換柱的概念置換，無益台海和平與兩岸發展。

在美中共管默契下，賴清德就職演說引發中共強烈反應，似乎出美國意料之外。外界懷疑美國是否事先看過賴演說內容，或者事先看過卻看不懂中國文字的玄奧？不過，從賴清德就職演說到時代雜誌專訪都可以看出，國家定位與兩岸關係上的重要概念，已被移花接木偷偷置換，因此出現把「新兩國論」嫁接在「一中憲法」上的奇觀。賴清德的論述策略，混淆了美國的認知，卻讓中共深覺受騙。

賴清德說，中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實，不但蔡英文已經提過，馬英九在總統任內也講過中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。但馬英九基金會回應指出，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」絕對是不同概念，賴總統刻意用文字遊戲欺騙不了解中文的外國人；馬英九更接著痛批賴總統「口出狂言又設詞狡賴」。

其實這種文字遊戲豈止是對付不懂中文的外國人？時代雜誌單刀直問賴總統說法是否為「不必要的挑釁」，總統府新聞稿譯成「不必要的說法」，如果說這只是避免冒犯龍顏，那麼總統府還把專訪問題的「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，譯成「兩岸互不隸屬」，恐怕就是在進行偷天換日的認知作戰了。

誠然，自李登輝以降的歷任總統都說過互不隸屬，但各有前提或框架，也產生不同的政治效應。一九九三年李登輝提到中華民國和中共維持互不隸屬而又同時存在的個別政治實體；此時兩岸定位是一個中國，兩個互不隸屬的政治實體；即使一九九九年李登輝提出「特殊國與國關係」，還在形式上強調追求國家未來的統一。陳水扁提出「一邊一國」，自然是兩岸兩國，互不隸屬，但他也被美國大罵是「麻煩製造者」。

國民黨在李登輝下台後，就拋棄兩國論，重回一中各表立場，馬英九在二○○三年據此提到中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬，並應根據憲法推動兩岸關係；其立場是根據憲法與兩岸條例，兩岸互不承認主權、互不否認治權，堅持一中原則，迄今不變。

蔡英文在二○二一年國慶提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但她上任時構築依據憲法與兩岸條例處理兩岸事務的框架尚在。然而，賴清德不屑國家統一的願景，排斥一中各表的緩衝，拆掉憲法與兩岸條例的護欄，只大談兩國互不隸屬。賴清德說講的是事實，其實是混淆兩岸和兩國、主權和治權、國家和政治實體等不同概念的意義；賴清德刻意拉馬英九同框，卻將一中原則去背；賴清德又說是根據憲法陳述，卻無視增修條文一國兩區定位，只想在一中憲法上澆出新兩國論的奇葩。

賴清德說他沒有挑釁的意思，但已引發強烈後果；他也強調目的是團結台灣人民，但混淆國人與國際認知，難道只想「洗滌人心」？不管是刻意混淆，或連他自己都搞不清楚；在灰色地帶玩火，只會引戰。賴清德的論述策略，對台獨來說很務實，對美國來說很困惑，對中共來說很憤怒，對中華民國卻很殘忍，對渴望和平的人民則很殘酷。