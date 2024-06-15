聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／賴清德的話，秤不到重量

聯合報／ 聯合報黑白集
賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文、馬英九都曾提過，遭國民黨立委批評偷換概念。記者曾吉松／攝影
賴清德總統接受「時代雜誌（Time）」專訪，指他在520就職演說中稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文、馬英九都曾提過，遭國民黨立委批評偷換概念。記者曾吉松／攝影

賴清德講話，有時讓人分不清他是「賴總統」，還是「賴主席」。例如，他核可行政院的國會改革法案覆議案，並呼籲朝野「以國家利益為優先」，找出「最大共識」。如此八股空洞的發言，聽起來更像賴主席在喊話吧，哪看得出總統在調和院際爭議的高度？

事實上，當天上午賴清德已先以黨主席身分在中常會要求全黨「力挺政院」，下午再由總統府送出該核可案。他明明選擇站在黨主席立場力挺惡鬥，卻又假裝以總統身分喊話「國家利益優先」；民眾聽了會信以為真，或覺得受用嗎？尤其，就任還未滿月，政府機器尚未熱身，他就鼓勵執政黨全力對抗在野黨，他自己心裡有國家利益嗎？

更糟的是，他的府、黨幕僚及文膽顯然太弱，除了王義川那樣的脫線自走砲，就是陳腔濫調的發言人。上任前，他宣稱要「洗滌人心」、「改造社會」的說法，已引發爭議。最近他接受《時代雜誌》專訪，還辯稱自己「完全沒有挑釁的意思」，因為馬英九和蔡英文都提過「互不隸屬」。問題就在，他若連「兩岸」和「兩國」的區別都搞不清，他怎會知道自己哪裡冒犯了誰？

賴清德的語法，是以缺乏誠意的八股，佐以直挺挺的暴走；除讓人難以消化，也秤不到重量。聽到這些不營養的發言，還真讓人懷念小英的文青體！

季青漫畫
季青漫畫

社論

延伸閱讀

賴清德「互不隸屬」拖背書 馬英九：口出狂言又設詞狡賴

賴清德專訪再提兩國論 賴士葆：沒回歸九二共識都無用

賴清德小編兩國改兩岸互不隸屬 藍委：偷天換日玩文字遊戲

「兩岸互不隸屬」牽拖馬蔡 王鴻薇：賴清德勿像媽寶

相關新聞

聯合報社論／歐洲議會向右轉，馬克宏的豪賭有用嗎？

歐洲議會選舉是僅次於印度的全球第二大選舉，是絕無僅有的跨國選舉。過去五年，歐盟的角色較以往更凸顯，包括因應新冠疫情和俄烏...

聯合報黑白集／賴清德的話，秤不到重量

賴清德講話，有時讓人分不清他是「賴總統」，還是「賴主席」。例如，他核可行政院的國會改革法案覆議案，並呼籲朝野「以國家利益...

經濟日報社論／Fed審慎偏鷹 明智之舉

美國聯準會（Fed）12日會議決定維持利率不變，毫無意外；但由利率預測點陣圖與經濟預測彙總顯示，決策氛圍明顯偏向「鷹派」...

聯合報黑白集／「不響」中，寶總來台

多年沒有過大陸一線影星來台了，陸劇《繁花》男一號胡歌竟翩然而至。但來去匆匆，廿四小時不到。有趣的是，旁邊跟著上海台辦主任...

聯合報社論／雞蛋到輸液，官員把專案進口當無能遮羞布

市占率逾七成的輸液大廠「永豐化學」，因數據造假等重大違規遭勒令關廠，引發國內輸液大斷貨，牽動醫療安全。為了救急，衛福部近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。