聯合報黑白集／賴清德的話，秤不到重量

賴清德講話，有時讓人分不清他是「賴總統」，還是「賴主席」。例如，他核可行政院的國會改革法案覆議案，並呼籲朝野「以國家利益為優先」，找出「最大共識」。如此八股空洞的發言，聽起來更像賴主席在喊話吧，哪看得出總統在調和院際爭議的高度？

事實上，當天上午賴清德已先以黨主席身分在中常會要求全黨「力挺政院」，下午再由總統府送出該核可案。他明明選擇站在黨主席立場力挺惡鬥，卻又假裝以總統身分喊話「國家利益優先」；民眾聽了會信以為真，或覺得受用嗎？尤其，就任還未滿月，政府機器尚未熱身，他就鼓勵執政黨全力對抗在野黨，他自己心裡有國家利益嗎？

更糟的是，他的府、黨幕僚及文膽顯然太弱，除了王義川那樣的脫線自走砲，就是陳腔濫調的發言人。上任前，他宣稱要「洗滌人心」、「改造社會」的說法，已引發爭議。最近他接受《時代雜誌》專訪，還辯稱自己「完全沒有挑釁的意思」，因為馬英九和蔡英文都提過「互不隸屬」。問題就在，他若連「兩岸」和「兩國」的區別都搞不清，他怎會知道自己哪裡冒犯了誰？