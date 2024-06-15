聯合報社論／歐洲議會向右轉，馬克宏的豪賭有用嗎？

歐洲議會選舉是僅次於印度的全球第二大選舉，是絕無僅有的跨國選舉。過去五年，歐盟的角色較以往更凸顯，包括因應新冠疫情和俄烏戰爭危機，都是單一國家無法獨自面對的事。儘管如此，許多選民仍覺得歐盟遙遠而陌生，導致這次歐洲議會選舉投票率僅五十一％。更糟的是，各國極右翼政黨席次大增，德、法執政黨都在選舉中受到重挫。

法國總統馬克宏選前即高唱歐洲統合與戰略自主，並大打歐洲安全受到俄羅斯威脅的恐懼牌。他呼籲，要建立更強大、更一體化的歐洲國防，聲稱歐洲絕不能成為「美國的附庸」。但選舉結果，他領導的中間自由派「復興歐洲」黨得票僅十四．六％，而瑪琳．雷朋領導的極右派「國民集會」得票高達卅一．四％，為其兩倍。這也證實了人們的憂慮：下屆總統恐將換成雷朋。

相形之下，德國執政聯盟的三黨雖都慘敗（社民黨十四％、綠黨十二％、自民黨五％），輸給另類選擇黨的十六％；但得票最多的，仍然是傳統右翼基民盟—基社盟（CDU-CSU），得票三十％。即使歐洲議會選舉結果在二○二五年的德國大選重演，中間派依然是能掌握政權的多數。

受到重挫的馬克宏旋即出招，宣布解散國會，三周後進行改選。馬克宏的豪賭，很符合其口頭禪：「你要敢於冒險！」一旦輸了，他將淪為自一九五八年第五共和以來的第四次「左右共治」（cohabitation）；屆時，極可能由雷朋所推的黨主席—年僅廿八歲的巴德拉出任總理。他若不採此險招，等到二○二七年總統大選時，局勢將更惡化。對他而言，剩下的三年任期，雷朋將變成人們心中的「候任總統」，這是他不能忍受的事。因此，即使冒著提前跛腳的風險，他也要消除這個可能。

為此，馬克宏甚至不惜改變初衷，支持范德賴恩連任歐盟執委會主席。馬克宏原本反對范德賴恩續任主席，認為她太過「親美」，失去歐洲本位立場。政壇甚至盛傳，法德已達成協議，將推前歐洲央行總裁德拉吉接替范德賴恩。但法、德執政黨在這次歐洲議會選舉慘敗，馬克宏自顧不暇，因此反而希望歐盟領導中心不要有太大的變動，所以轉為支持范德賴恩續任。

由此可見，歐洲議會這次的大右轉，與歐盟在俄烏戰爭中太過被動，一直被美國牽著走有關。無論是軍費膨脹、能源暴漲、移民大增，歐盟幾乎都拿不出自己的主張，只能任憑美國指揮。最後，這些通膨及治安問題的後果，都是犧牲平民百姓的生活品質為代價。這樣的政治及社會氛圍，當然就成了右翼人士鼓動民粹的溫床。

馬克宏之所以不惜孤注一擲，主要是他被國會僵局困住了。其政黨在國會席次僅占四成多，推動法案困難重重。由於法國政府的秋季預算將大砍二五○億歐元的公共支出，反對黨早就決定對政府提出不信任案，沒想到馬克宏先下手為強。

馬克宏是在進行一場政治豪賭，逼法國人民要正視可能「變天」的事實。多數法國人對歐洲選舉並不感興趣，他們關心的是移民失控、治安、通膨等現實問題，大部分人只是藉歐洲議會的投票對馬克宏政府表示不滿。馬克宏的豪賭就押在，法國人在面對國家政權誰屬時，會作出不一樣的選擇。

訴諸法國人的理性，也許會成功，這是法國總統兩輪選舉的設計原理。但他也可能錯估民意，因為全球正面對一場極右派民粹主義的浪潮，英國脫歐與川普當選只是開始，歐洲議會選舉是中間一波，誰曉得雷朋的大浪會捲得多高。