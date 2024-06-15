經濟日報社論／物價房價蠢動 利率應保持彈性

上個月底，主計總處把預估今年的消費者物價指數（CPI）上漲率調高到2.07%，這將是連續第四年接近或超過2%。同時，美國4月CPI為3.3%，雖略低於原先估計的3.4%，仍然高於3%，由於物價高居不下，聯準會調降利率的時間可能變得遙遙無期。

在房價方面，最近台灣的房地產市場也變得非常火紅，一方面新青安貸款快速成長，另一方面，股價大漲提供足夠的購屋期款；加上台積電投資的效應，帶動中南部各縣市的房價。過去兩年，以預售屋為主的國泰不動產指數來看，台灣房價上漲約14.9%，這主要是指預售屋價格的上漲幅度。若再用實價登錄的好時價指數來看，過去兩年全台灣實際成交價格的平均漲幅更達到18%，其中六都又以桃園的21.5%和台中的19.7%上漲幅度最大。

造成近期國內通膨的主因在於國內消費快速增加，去年新冠疫情結束後，出現報復性消費，不但出國人數大增，國內旅遊消費也大幅增加，主計總處統計資料顯示，去年台灣的國內消費成長率達到7.9%，遠高於正常時期的3%。今年雖然疫情結束一陣子，但受惠於飆高的股價帶動，國內消費仍然很旺，從國內旅館價格高居不下，就可以得到證明。另外，外食費用和每月消費一次的商品價格今年前五個月的上漲幅度分別為3.4%和3.2%， 可看到因需求增加而帶動的物價上漲情況。

在不動產市場方面，過去幾年台灣各地的房價上漲幅度不小，但有幾個因素是推動最近房地產市場火紅的原因。首先，政府過去兩年推動的新青年安心貸款，每人最高可貸1,000萬元，又有大幅的補貼利率，使得過去兩年青安貸款的數字大幅成長。依內政部統計，去年7月新推出新青安貸款的戶數到今年4月已經達到5萬戶，青安貸款總額也達到1.8兆元，也使得國內金融體系不動產放款達到全體放款的37.2%，這是非常高的水準。其次，由於台積電在各地設廠，推動各地的房價，包括台中、台南和嘉義等地。第三，去年以來台股指數不斷的創新高，許多股民獲利後，先是落袋為安，再把資金移往不動產，進一步推升房價。

股價大漲對於許多人而言，並不會太在意，只要不介入其中，要漲要跌投資者自負風險；但是房價大漲，會讓許多想要購居自住的人受不了。另外，股價大漲帶來財富增加，也會帶動民間消費的增加，推升物價，也會讓一般民眾感到不安。因此，在股市大漲、不動產市場火紅的現在，如何去抑制物價和房價就成為政府最重要的課題之一。

貨幣學大師佛利德曼曾經說：「所有的通貨膨脹都是貨幣現象。」也就是說，要控制物價首先就要控制貨幣供給。所以，適度的控制貨幣數量，適度的拉高利率是現在很重要的政策。而且，主計總處預估今年經濟成長率可以達3.94%，除了民間消費增加外，更重要的是今年台灣的出口成長率會比去年好很多，主計總處預估可達到8.4%。在出口表現不錯下，略為調高利率抑制通膨，相信對於國內景氣應不會造成太大的影響。

另一方面，調高利率也可以減少民眾貸款的意願，從而減少民眾對於購屋的需求。此外，由於新青安貸款的數量與金額都已夠多了，其數量和優惠條件也應該適度的調整，以免再增加更多的購屋需求，推升房價。總而言之，今年台灣的景氣比去年好很多，而物價和房價則可能會進一步的上升，政府應該採行更有彈性的貨幣政策和利率政策，來控制物價和房價，以維持經濟的穩定。此次央行採取調升存款準備率的方向正確，希望繼續努力下去。