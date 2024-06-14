經濟日報社論／Fed審慎偏鷹 明智之舉

美國聯準會（Fed）12日會議決定維持利率不變，毫無意外；但由利率預測點陣圖與經濟預測彙總顯示，決策氛圍明顯偏向「鷹派」。

Fed在會後聲明中，強調「在趨向委員會所訂2%通膨目標的過程中，取得進一步的微小進展」；而在5月的聲明中，指出通膨「缺乏」進一步進展，這一點對降息稍稍有利。

但關鍵在於「點狀圖」。多數決策官員預測今年只會降息1碼，不僅小於3月時預測的3碼降幅，也低於市場預估的2碼；2024及2025年的總降幅則由6碼縮小到5碼。更重要的是對長期「中性」利率的估計值也再次上修到2.8%，凸顯出Fed已經體認到去全球化、能源轉型、人口老化及政府負債激增，已使美國通膨及利率走向出現結構性變化，這也使總降息幅度受到侷限。

再看經濟預測，決策官員將今、明兩年的整體及核心通膨率預估值都溫和上修。主席鮑爾在記者會上雖試圖為「鷹派」決策緩頰，但他對於降息條件，先後提到必須「有信心」或「信心」達20次之多，凸顯出Fed對於通膨下降的勢頭仍沒有充分信心。

對於Fed堅持「鷹派」立場，金融市場不免產生兩點困惑。第一，今年1-3月通膨雖高於預估，但4月已經回降，加上5月消費者物價指數（CPI）超優，Fed為何不為所動？從極短期來看，市場可能選擇性地遺忘5月就業人數激增，薪資升幅也提高，都將為消費支出及通膨蓄積動能，也引發貨幣政策是否具有充分約束力的爭議。通膨下降的另一原因，是沃爾瑪、目標百貨等大型零售商調低數千種日用品的價格，但這可能只是「一次性」調降，業者很難再降、三降，因此單一個月的數據還不能成為趨勢。

再者，由於Fed預測通膨走勢的能力下降，尤其是2021年時曾誤判通膨只是「過渡性」，令決策官員迄今餘悸猶存；去年底Fed對今年的通膨下降趨勢相當樂觀，但今年1-3月通膨率連續高於預估。基於通膨預測一錯再錯，因此Fed現在更加重視本身的信譽，不願重蹈覆轍。而且Fed決策官員傾向於一旦開始降息，就應連續且穩步降息；如果7月降息，但之後再等好幾個月才降，這種路徑將毫無意義，只會引發市場動盪。

由於美國大選逼近，使Fed在考慮是否降息時必須格外慎重，須見到更多證據顯示通膨下降已成趨勢，或經濟成長大幅減緩，否則任何決策都可能因選舉而被按下。5月就業及薪資數據偏強，已使7月降息機率消退；9月是否降息，還需要未來三個月通膨、就業及消費支出數據的支持。Fed的決策固然具有「獨立性」，但政治干擾還是能免則免。Fed將11月會議的時間後推到選舉之後，便是明證。

第二重困惑，則是歐洲央行（ECB）等一些其他央行雖已搶先降息，Fed為何仍不動如山？這是因為美國經濟成長更強，緊縮政策傳輸到經濟活動的影響更慢，美國金融體系對銀行體系的依賴較低，且許多房主及企業之前已經鎖定超低的固定利率貸款。反觀歐元區，經濟才剛擺脫衰退，為使復甦持續，於是ECB選擇先跨出一小步，但並不承諾降息周期就此展開。現在Fed展現「鷹派」立場，其他國家的降息步調也勢必延緩。

總之，Fed目前仍面對正反雙重風險。如果Fed要等到通膨更明確下降之後才開始降息，可能經濟已經出現明顯的裂痕：但反過來看，提前降息將引發股市上漲，金融情勢益發寬鬆，使消費及投資支出增加，導致通膨持續高於2%目標，則Fed又將再度做出錯誤的決策。

面對通膨下降呈現「進兩步、退一步」的顛簸走勢，Fed維持「寧可緊錯，不可鬆過」的審慎態度，預測今年只降息1碼，以保留決策彈性，不失為明智的作法。如果整個夏季通膨持續淡定，屆時Fed仍可以「說五毛，給一塊」，金融市場只會驚喜，不會抱怨。