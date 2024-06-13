聯合報社論／卓內閣官員，都是被叫來犧牲打的嗎？

卓內閣上任至今，除對「國會改革法案」提出覆議，迄未端出令人亮眼的新決策。相反的，主張核三延役供作備用電力的經濟部長郭智輝，稱核能有機會成為綠能的國發會主委劉鏡清，全都因綠委砲轟而一夕改口，跪倒在民進黨非核神主牌下。內閣部長當到這步田地，連專業意見和自由意志都不容許存在，還有什麼尊嚴可言？

不僅如此，近日發生在中央槓地方的桃園ＳＲＦ（固體再生燃料）電廠「敗部復活」案，經濟部和環境部也都被推出來扮演馬前卒，同樣是極不明智的做法。所謂ＳＲＦ（solid recovered fuel），中文美其名為「再生」，實際上就是「回收」可燃廢棄物經固化再用來發電。說穿了，ＳＲＦ談不上什麼產業技術，基本上更像是某種改進版的焚化爐；這點，正是觀音地區居民反彈的主因。

更可議的是，三家ＳＲＦ電廠是在三年前由經濟部以「推薦函」的非正規方式，經當時的鄭文燦市府同意在桃園科技工業園區設廠。當時中央和地方都是綠營執政，因此電廠得以輕騎過關。問題在，由於當地居民強烈抗爭，導致去年綠營選情告急，經濟部因而在去年十一月以「推薦函不具效力」為由撤回推薦；張善政主政的桃園市府，即據此廢止ＳＲＦ廠的入園許可。誰料，郭智輝主管的經濟部近日竟舊案重炒，撤銷桃市府的廢止處分，讓三家ＳＲＦ電廠敗部復活得再入駐科技園區。

如此反反覆覆的決策過程，不僅顯示了中央的鴨霸與投機，更暴露了民進黨的罔顧民意。最可笑的是，前經長王美花去年收回的成命，竟由現任經長郭智輝再按鈕重啟，這到底在演哪齣？閣揆卓榮泰也坦承，此案的准駁權「在地方」，但中央的行事作風，有哪點像在尊重地方？何況，他讓郭智輝衝上火線充當「火牛陣」先鋒，難道要把新經長的可信度磨損殆盡方才滿意？

這回同時賠上聲譽的，還有新任環境部長彭啟明。彭啟明的專業主要在氣候，外界仍看不出他的環境保護理念和專業是否足夠。豈料，他上任不到一個月，就上場為一個汙染疑雲漫天的ＳＲＦ廠背書，環保形象一夕破功。彭啟明宣稱，環境部將籌組「營運體檢輔導團」，對這些廠進行輔導及體檢。然而，觀音目前已有一座大型的大潭電廠，現在還要吃下三座固態回收垃圾燃料電廠，政府難道把居民的肺當成全功能空氣壓縮機，要他們用愛發電？

這次ＳＲＦ電廠敗部復活引發社會反彈，除了中央決策出爾反爾，還有一個重要原因是：ＳＲＦ電廠之一的「可寧衛」，現任公共工程委員會主委陳金德曾任該公司董事長，被質疑兩者有關。陳金德去年擔任賴清德競選辦公室副總幹事，因輔選「有功」，竟能甩開一身爭議，當上工程會主委；而今可寧衛案順勢鹹魚翻身，似亦有跡可循。問題在：當廠商的利益擺第一，人民的健康被放哪裡？

非核家園是民進黨神主牌，所有政府官員都只能跪拜臣服，包括產業界、專業界出身的閣員也不例外。不僅如此，任何事凡涉及綠營顏面或綠友友企業利益，什麼理想、堅持都只能拋棄，這正是目前卓內閣讓外界看到的景象。郭智輝、彭啟明等人，都是被叫上來「犧牲打」的嗎？當他們的形象及新鮮感被消磨殆盡，就會被拋棄吧！

令人好奇的是，已被打入敗部的ＳＲＦ電廠，何以要在此刻冒著地方反彈的風險強行再推出？原因無他，夏季降臨，用電高峰期到來，政府手中握有的電力恐不如想像中那麼充裕。因此，就連這種無法登大雅之堂的電力，也只好強端上桌了！