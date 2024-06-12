經濟日報社論／低碳費無法達成高減碳目標

由於民間團體關切碳費實施時間及配套作法，環境部於5月30日發布新聞稿，再次強調徵收碳費是為了加速減碳，而非增加財政收入。環境部也說明我國減碳的目標，以及碳費配套措施與歐盟做法的差異。不過，歐盟過去因高碳價而獲得高減碳績效的經驗顯示，環境部期望以低碳費達到高減碳目標，如同緣木求魚。

環境部對於排碳大戶，規劃兩種自主減量目標，其一是參考科學基礎減量目標（SBT）精神，以2021年為基準年，至2030年共減量42%；另一是技術標竿指定削減率，以2019年至2023年排放的五年平均值作為基準年排放量，設定2030年各行業別的排放標竿。企業須達到目標，才能享優惠費率。

環境部也強調，歐盟被列管對象若屬高碳洩露風險行業，但符合排放標竿者，可無條件取得100%排放配額。反觀我國則要求排碳大戶提出自主減量計畫並經核定後，才能享用較優惠的碳排收費，故我國的碳費設計較歐盟嚴謹。

環境部的說法是將碳費和碳排交易系統進行錯誤類比。在歐盟早期免費碳排配額安排下，政府並無任何收入，但其近來已擬拍賣所有碳排配額。

歐盟採四個階段循序漸進減碳。第一階段從2005年起，建立歐盟排放交易系統（EU ETS），並採「總量與交易」（cap and trade）的做法。換言之，在其設定的碳排總量限制下，企業可以免費拿到一些碳排配額的憑證。減碳有成的企業可以將多出的配額，賣給其他憑證不夠用的企業。第一階段持續至2007年，且只規範發電業和能源密集型產業的二氧化碳排放量。

第二階段由2008年至2012年，設定碳排總額上限較2005年減少 6.5%，且將免費配額減少10%。從2013年至2020年的第三階段，於 2020年將製造業的免費配額降低到30%，且不再對發電業無償提供配額。從2021年到2030年為第四階段，其目標是EU ETS所涵蓋的各個產業必須在2030年前，較2005年減少62%碳排放。至於免費配額也將從2026年削減2.5%，至2030年削減48.5 %，而最終到2034年削減100%，使得所有碳排配額皆透過拍賣交易。

在實施碳費，但不提供免徵額度的前提下，碳費與碳排配額交易政策互為一體兩面之事。換言之，若政府將碳費訂在碳排配額交易下的碳權價格，則產生的碳排總量大約會等於碳排交易下的總配額量。然而，環境部強調徵收碳費的目的是減碳，而非增加財政收入，因而擬給予非高碳洩漏風險事業每年2.5萬公噸的免徵額度。如此一來，不但碳費收入微薄，且所導致碳排減少的效果也必然不彰。

相對於我國2021年的碳排放量較2010年增加3.8%，達到2.75億公噸二氧化碳當量，同時期EU ETS的運作卻成果斐然。EU ETS的碳權價格，由2009年金融風暴時期近乎零的水準，上漲到2021年底時，最高達到每公噸89歐元（約為新台幣3,100元）。而這也伴隨著歐盟在2021年的碳排放量，只有27.44億公噸二氧化碳當量，反較2010年減少17.1%。

國發會先前公布台灣2030年減碳目標，為較基準年2005年排放量減少23%至25%，根據歐盟經驗，環境部所訂定的減碳目標並不易達成。雖然我國課徵碳費多寡尚未定案，但在最近產、官、學的協商過程中，可知企業對於碳費較偏好每公噸碳排新台幣100元，而環保團體則較偏好每公噸碳排新台幣500元。根據歐盟的經驗，即使按照環保團體的較高定價，且無任何免徵碳排額度的情況，要達到目標已屬過度樂觀，更何況在環境部提供碳排大戶免徵額度的設計下，此目標更像是一個空中樓閣。