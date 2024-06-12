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聯合報黑白集／柯建銘嚥不下，誰之過

聯合報／ 黑白集
民進黨舉行輿情回應記者會，黨團總召柯建銘指立法院長韓國瑜主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決，還領銜提案花東交通案2兆錢坑，韓是「青鳥行動」最後一個頑強抵抗者。記者邱德祥／攝影
民進黨舉行輿情回應記者會，黨團總召柯建銘指立法院長韓國瑜主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決，還領銜提案花東交通案2兆錢坑，韓是「青鳥行動」最後一個頑強抵抗者。記者邱德祥／攝影

朝野立院衝突不斷，對峙甚至擴大到府院，煽風點火的主角正是綠總召柯建銘。國會審案時，他諷「占領主席台的人是習近平」，轟藍白賣台，又叫罵「國會已死」。朝野協商時，他在會上碎碎念，利用程序騷擾阻礙協商。這位萬年總召情緒失控，理智斷線。

老柯嚥不下的是，他過去八年呼風喚雨的威風，如今一夕消散。一看到主席台上坐的是韓國瑜，便怒火攻心。民進黨大老林濁水更一語道破，立法院顯赫了廿年的「王柯體制」，如今王金平已不在，柯建銘焦慮不已。林濁水還說，在野黨所提的「國會改革法案」，是迄今涵蓋面最完整的改革建議；他奉勸老柯把昔日光環、包袱和脾氣一起拋開，邁向新時代。

話說得如此直白，但柯建銘依然想不開。他繼續扮演惡煞總召，煽動行政院提出覆議，呼叫藍白「六壯士」起義投綠，還撂話：若覆議不過，歡迎「解散國會」。老柯可能沒想到，他今天嚥不下的這個敗績，正是自己過去八年得意過度的苦果。把立法院矮化成立法局的，不正是他和民進黨嗎？這樣的國會，不需要改革嗎？

跟柯建銘一樣嚥不下的，顯然還有賴清德和卓榮泰等人，所以才會對他言聽計從，願意把治國的時間和精力用來朝野對抗。一個人情緒失控，眾人跟著他失控，能讓政治走回正軌嗎？

社論

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