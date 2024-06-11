聯合報社論／賴政府真要把抗中保台搞成「抗中裂台」？

任何對賴清德的謙卑抱著一絲期待，或者對兩岸和平懷有些許渴望的人，只怕要失望了。賴政府上路三周，從府院黨表現出來的殺氣騰騰，這個政府看不到一點「雙少數」的謙卑或自抑，有的只是滿滿的戰鬥意志。如今看來，賴總統就職演說引發的兩岸緊張，如今似已擴大成為對內向在野黨的宣戰：國會改革法案的覆議、青鳥行動的全台開講，無非都在為下一波的立委罷免行動儲備柴火。

這樣的氛圍，令人感到不安。一旦這一連串的烽火熊熊燃起，從覆議、釋憲的體制對抗，到輿論戰及街頭動員的交互叫囂，社會將充滿仇恨氛圍。而民進黨的盤算正是如此：藉由漫天的政治硝煙，遮掩賴政府的毫無作為；進而利用「青鳥」的街頭動員，設法罷掉一二藍軍立委，以奪回綠營的國會多數地位。無論最後能否如願，台灣社會都將傷痕累累、人心憔悴，因為政治已失去解決問題的能力，執政者在乎的只是自己的權力，而非人民福祉。

民進黨以「抗中保台」為號召，聲稱「抗中」是為了「保台」，彷彿抗中只是手段，保台才是目的。然而，人們卻看到「抗中保台」口號不斷變形走調，到了罔顧台灣利益和人民安全的地步。且看賴清德就職以來的諸多作為，根本是在「抗中裂台」：打著「抗中」旗號，其實是在「撕裂台灣」，侵害台灣的民主制衡，甚至把人民選出的立委汙衊成「國家的敵人」。如此惡劣的反民主舉措，假藉「抗中」之名，大剌剌地進行。

人們稍稍回顧一下，即不難發現民進黨如何處心積慮布局，企圖將在野黨推進抗中的漩渦，以便為自己「雙少數」的困境解套。其一，《國會改革法案》基本上都是民進黨過去十多年來提過的主張，但換成藍白合提出，綠營立即將之醜化為「黑箱擴權」，並誣指韓國瑜、傅崐萁背後是習近平在「下指導棋」。表面上這是在催化「反中」情緒，實質上更是在裂解台灣民主，把占國會多數的在野黨打成敵人。在青鳥行動中，甚至有人手持「槍斃黃國昌」的看板，企圖粉碎他對年輕世代的影響力。試問，什麼國家的民主競爭，會上演如此你死我活的仇恨動員？

其二，行政院對國會改革法案提出覆議，目的其實非為理性討論，而是要藉機進行全台宣講，將「青鳥行動」推至全台街頭，以蓄積下一步罷免藍委的能量。一旦激起社會對立，台灣街頭必定是仇恨叫罵漫天，國會便很難再有理性問政的空間，政府施政的監督也將難以進行。最後付出代價的，其實是整個台灣和人民。

其三，由於政治氛圍濁劣，仇恨情緒持續擴散，許多無辜或無關的領域不斷受到波及。例如，原住民立委高金素梅指責黑熊部隊在國會場外喊打喊殺，有如當年的納粹，卻因提及習近平時口誤多了「我們」一詞，馬上遭圍剿是「叛國立委」。包括綠委沈伯洋藉口防範「第五縱隊」，要監控陸配陸生；綠營民代因不滿傅崐萁，竟揚言以「抵制花蓮旅遊」作為報復。這種以反中為由濫行監控人民，或把對對手的不滿發洩到地方居民頭上，這種灑狗血的仇恨都是在撕裂台灣！

如果心裡沒有人民，豈會在乎兩岸和平？如果權力制衡只剩下一意孤行，民主如何可能進步？如果執政者不惜在內部搞撕裂分化，台灣要如何齊心抗中？賴清德總統上任三周，能說出自己做了什麼有益於人民的事，拿出了什麼有助國家進步的決策嗎？當「抗中保台」演成「抗中裂台」，台灣難道要走向自毀？