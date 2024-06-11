經濟日報社論／經濟部長的宏圖能實現嗎？

賴總統內閣團隊已正式開始運作，社會關心政府財經政策走向，而經濟部與國發會由資深產業界人士主導最令人期待。大家都在看，民間企業「劍及履及」的管理模式，與「縮減成本」提升競爭力的特質，能否被導入公務系統，顛覆行政官僚「照章行事」的徐緩作風，重塑「有為有守」的嶄新政府。

最近經濟部長在媒體提出台灣經濟發展策略尤其讓人耳目一新。新部長一反過去扮演「捍衛立場」而頻凸槌的政策代言人，華麗轉身成為台灣經濟願景的領航員。經濟部要落實賴總統「五大信賴產業」政見，掌握台灣以半導體為核心的經濟發展優勢，透過「境外關內」與「境內關外」連結台灣與世界市場，最終建設西部為半導體與AI的「科技廊道」，而東部則是養生、觀光與慢活的「大健康廊道」。

至於眾所關切的供電問題，部長回應令人玩味。「非核家園」政策逼著台電棄低廉核電，改用昂貴綠電或天然氣發電，造成財務改善遙遙無期。面對台電困境，經濟部長的基本態度是，將核電難題拋給在野黨、不支持國家補貼、沒有「台電不會倒」的承諾，以及台電得靠自己努力賺錢。簡言之，政府準備要「以價制量」解決台灣電力供需困局。

經濟部長擺脫管理國營事業的社會主義思維，緊抓AI革命契機，大手筆擘劃「開放台灣」的產業發展藍圖，並設定每人GDP在2040年要與新加坡並駕齊驅。部長的宏圖是要再創台灣經濟奇蹟，我們歡迎如此強烈的施政企圖，不過現實政府體制能否配合則仍值得探究。

經濟部長的施政願景乍看以為是國發會主委政見，因為跨部會協調工作十分困難，甚至會扼殺初始的構想。譬如，推動「境外關內」涉及國科會化身民間機構，進駐先進國家為廠商提供服務。經濟部無法獨立完成這項任務，卻可能被批評是圖利外國，而無助於台灣的就業市場，結果可能胎死腹中於朝小野大的立法院。

「境內關外」的構思是招商外資加碼投資，引進米其林500顆星，推動精準醫療等諸多措施，希望轉型台灣高端服務業，以吸引外國有錢、有閒的富裕階級在台灣慢活。這個想法需要財政部、交通部、衛福部、內政部與地方政府高度配合，但其中單是減稅與財政調配，以及法規解編就極具難度，讓人擔心此政見無法順利走下去。

台灣正面對各種經濟難題，例如在日益破碎化的貿易環境裡，調整產業供應鏈便是政府的嚴峻挑戰。過去南向政策是否延續，參加CPTPP有無新策略，以及與美簽訂「21世紀貿易倡議」後的下一步，經濟部都沒給出具體答案。遑論在大陸與美國政經衝突加劇，且ECFA可能廢除壓力下，經濟部該如何規劃對陸貿易政策更是燃眉之急的功課。

綜觀經濟部長提出的政見其實是「不對稱產業發展策略」；從強調AI著手，整合產業聚落，藉此啟動經濟良性的發展螺旋。不過，此策略雖有助國家長期經濟發展，卻無法改善當前產業經營的困境。以台灣出口中國大陸為例，今年前四月除資通與視聽產品大幅成長外，其他包括半導體在內所有產品類別皆出現下跌警訊。台灣高度不平衡的產業發展，已開始影響眾多家庭生計，經濟部有必要嚴肅看待。

安排企業家進入內閣，是賴清德總統的用人亮點，此舉雖然可能活化政府運作，卻也有水土不服的政治風險。

我們樂見企業家在政府發揮管理長才，特別是讓國營事業「企業化」；企業管理的「賞罰分明」與「資訊透明」是有機會讓國營事業經營步入正軌。至於經濟部長推動台灣經濟創造奇蹟的願景，不僅需總統與行政院長雙重背書，以排除部會本位主義障礙，更要做好與社會，特別是立法院的溝通工作，而這將是宏圖大志經濟部長的最嚴峻挑戰。