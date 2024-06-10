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聯合報黑白集／童子賢差點成唐飛第二

聯合報／ 黑白集
和碩集團董事長、民進黨智庫副董事長童子賢（右）拋核電延役，認為目前核能已發展為是一種可控風險、汙染的應用技術。圖／聯合報系資料照片
和碩集團董事長、民進黨智庫副董事長童子賢（右）拋核電延役，認為目前核能已發展為是一種可控風險、汙染的應用技術。圖／聯合報系資料照片

上任不及一個月，經長郭智輝就經歷了一場震撼教育，被認為是核能開明派的他不敵民進黨內壓力，被「校正回歸」成非核家園派。此刻心情最複雜的，恐莫過於差點接下賴政府首任閣揆的企業家童子賢，童多次公開呼籲政府應重新思考核能，若當初他組閣，大概也會成了當年因反對廢核四，任期僅短短一百卅九天的扁政府首任閣揆唐飛第二。

童子賢與郭智輝都來自產業界，對核電抱持務實態度。賴清德力邀童子賢擔任閣揆，又從產業界延攬多位人士入閣，從民間友人到閣員的「裡應外合」，自然被外界揣測賴政府的能源政策可能會轉彎。

但此舉顯然惹怒了黨內反核公媽派，監委田秋堇、趙永清上月即宣布將調查核電廠抗震能力。監院也曾在二○二一年重啟核四公投案前夕，公布核安調查報告，直指政府未對核災做充分準備，應終結核電，領銜的同樣是田秋堇。非核家園的緊箍咒還沒解開，黨內反核派倒先念起套在賴清德頭上的緊箍咒，作為少數總統，賴清德無法再失去黨內基本教義派的支持，閣員只能「改正」。

面對這樣的轉折，童子賢此刻心情恐是失落遠大於慶幸。話說回來，賴清德當初大張旗鼓從產業界找來郭智輝，現在看來，何不讓王美花繼續做就好，反正都是死抱非核家園，誰來做不都一樣？

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