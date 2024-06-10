經濟日報社論／ECFA煙消雲散 兩岸波濤洶湧

中國大陸國務院日前公告，宣布終止海峽兩岸經濟合作架構協議 （ECFA）下的早期收穫計畫中134項產品關稅減讓。此消息在預期中，因為在今年1月9日，大陸即指出在2023年12月對台灣展開第一波報復，取消ECFA 12項早收石化產品關稅優惠後，由於台灣一直沒有鬆綁對大陸約2,500項產品進口禁令，所以準備擴大取消ECFA關稅優惠。此次趁著賴清德總統「互不隸屬」談話，大陸出手展開第二波報復。

與一般自由貿易協定（FTA）相同，ECFA有終止條款，但必須符合先諮商、諮商不成才可以全面終止的原則。大陸不經諮商，分階段終止ECFA，並一再將終止原因與政治掛鉤，均不符合ECFA規定。另外，台灣也一再強調大陸不應以單方面調查結果，將ECFA做為貿易報復工具，但大陸均置之不理。

當去年大陸展開台灣對大陸進口禁令調查時，當時國內即有建議可以先鬆綁台灣無生產或生產甚少、開放大陸進口幾乎沒有影響的項目，以避免對岸以ECFA報復。但從蔡政府到目前賴政府均堅持不解除對大陸進口禁令，兩岸之間毫無交集。由於雙方在各種議題都寸土不讓，針鋒相對，ECFA已成為兩岸角力的戰場。預估大陸後續還會採取更多制裁行動，兩岸最具指標性的ECFA可能會走向全面終止，也使兩岸關係持續探底。

此次第二波ECFA終止範圍，以傳統產業為主，涵蓋石化、機械、紡織，以及車輛零組件。雖然約只占早收項目的四分之一，卻約占去年台灣對大陸早收出口金額的六成，顯示大陸是針對各產業中主力出口項目進行報復。而第一波針對蔡政府報復的12項石化產品，只占台灣早收出口約13%，顯見中國對賴政府報復力道更強，立場更強硬。而在兩波制裁下，台灣合計已約有四分之三的早收出口失去關稅優惠，加上ECFA其他功能也早已停擺，ECFA幾乎已是名存實亡。

ECFA早收產品主要為傳統產業，台灣去年對大陸ECFA早收產品出口約為158億美元，只占台灣對大陸出口約一成，占台灣總出口比重也不到4%。不但較2022年的205億美元大幅衰退，也大致回到ECFA生效前的規模。所以產生「ECFA效益不高，貿易紅利已消失」的說法；再加上即使ECFA關稅優惠被全面取消，但出口也不會歸零，因而有「取消ECFA 影響不大」的主張。

但是此種說法不切實際，台灣因為欠缺FTA，所以傳統產業出口普遍面臨高關稅，大陸是少數可以享受關稅優惠的市場。近年在全球經貿環境不佳情況下，還能利用ECFA優勢，在大陸維持一定市占率。未來若是優惠不再，對以中小企業為主傳統產業影響很大，實在不應該忽視；更不應倒因為果，曲解低估ECFA的效果。

台灣也需考量ECFA所衍生的外溢影響。由於兩岸均申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），今年在輪值主席國加拿大召開執委會，攸關是否能成立工作小組，取得後續談判資格。大陸已多次以主權問題反對台灣的申請，在ECFA僵局未解，兩岸關係惡化下，可以預見大陸會全力動員CPTPP成員反對台灣加入。即使CPTPP部分成員認為大陸並未準備好，不具加入的條件，不過大陸對此並未積極反應，反而將重點放在全力杯葛台灣，大陸對阻止台灣入會的投入，甚至超過本身為加入CPTPP的努力，CPTPP成為兩岸交鋒另一戰場。

綜合而言，在賴總統就職後，大陸對賴政府文攻武嚇火力不減，取消ECFA關稅優惠則是大陸首波經濟制裁。未來大陸有可能在ECFA範圍以外，對台灣實施其他經貿限制措施，兩岸經貿衝突及風險均會不斷升高。