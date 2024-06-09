聯合報黑白集／5C新警訊

台北電腦展掀起AI熱潮，從3C起家的台灣向世界展示了一個更重要的櫥窗，國人也有了全新的期待，各部會紛提AI人才培育計畫。與此同時，國中會考成績出爐，五科待加強的5C人數比去年增加，卻讓人憂心，台灣的國民基礎教育究竟出了什麼問題？

除5C增多，今年寫作測驗也寫下五一一九名學生抱蛋紀錄，人數為近五年最多、占比創七年新高；數學非選題則有逾半學生只獲○至一級分。相對的，同時拿下5A、寫作六級分的考生人數雖不多，增幅卻達兩成五，顯示「強者恆強、弱者恆弱」勢態更甚。

教育部忙強調，每年砸十億元推動學習扶助、投入四十億元在偏鄉教育。但看來口號很豐滿，現實還是很骨感。心測中心也解釋，去年5A歷年最高、5C最低，今年5A減、5C增，算是在合理範圍內。但進步拿來誇耀、退步說是正常，看來「學如逆水行舟，不進則退」的陳腔只能拿C。

黃仁勳旋風讓不少人相信，未來AI力即是國力。但會考成績反映了人才培育的隱憂：5C增加顯示學力弱化，而國民智識M型化將形成侵蝕整體國力的新階級落差。

唯一讓民進黨政府高興的是，雖然寫作測驗無題讓考生茫無頭緒，但反證學者指出的，數位原生世代對標題帶風向很有經驗。君不聞，網軍磨刀霍霍聲響起。