經濟日報社論／日銀進入升息備戰模式

自從日本央行今年3月解除負利率以來，日本金融市場持續動盪，10年國債利率從3月底的0.7%左右，急速上升到5月底的1.1%，短短兩個月內漲幅高達五成。

由於10年國債利率直接連結固定利率房貸，因此日本三大銀行的三菱UFJ、三井住友與瑞穗，從6月起將固定利率房貸的基準利率分別上調0.05～0.14%，日本已經進入房貸利率步步高升的時代。

為何日本長期利率重要指標的10年國債，利率會在過去兩個月狂飆。這要從日銀植田總裁4月下旬的失言說起。

4月26日日銀金融政策決定會議之後的記者會，記者問到「現在的日圓弱勢對於物價的影響，（日銀）是否可以無視？」植田總裁毫不猶豫的回答「是的」。學者出身的植田，以學術脈絡回答此問題，基本上沒問題，因為今年4月日本的CPI年增率為2.5%，比去年同期的3.5%相比，日本的通膨明顯改善。但是做為央行總裁的發言，植田的說法卻讓市場認為日銀不在乎弱勢日圓，觸發了4月下旬開始的貶值災難。

植田發言後日圓迅速暴跌，對美元價格從155左右，三天之內跌破160日圓防線。當時是日本黃金周連續假期開始，但是財務省的官僚根本無法放假，擔憂炒家會趁著連假期間繼續偷襲日圓，最後財務省在連假中的5月2日介入市場，日圓迅速升值到153價位，但到5月底又緩升到157價位，財務省依舊如臨深淵。

據統計4月底到5月底的近一個月之間，財務省投入9兆7,885億日圓，拋售美元購買日圓來搶救匯市，不僅創下史上最高金額，也比史上次高紀錄2022年10月的6兆3,499億，足足多了3兆日圓以上。

日本政府今年的總預算是113兆日圓，日銀總裁的一次失言，讓政府投入約國家總預算8.5%的外匯儲蓄來阻止貶值，植田算是日銀史上最貴的失言總裁了。岸田首相也在黃金周連假結束後，把植田總裁叫到官邸會談，媒體報導是雙方確認日銀將注意弱勢日圓，但實際上應該是植田總裁被嚴重警告了。

5月後的日銀變了。在3月解除負利率的過程中，日銀是透過事前釋放消息等方式，儘可能與市場溝通，但5月以後的植田日銀開始會驚嚇市場了。

5月13日在沒有任何事先訊息下，日銀公告5到10年國債的日銀購買月額度從上個月的4,750億，減少到4,250億日圓。在日銀突然公告減少國債購買額度下，10年國債利率迅速攀升，在5月底走到1.1%的13年來高點。

10年國債利率上升後，一般民眾的固定利率房貸利息負擔、企業的長期資金調度成本都隨之上升。不過日本民眾七成的房貸是變動利率，主要連動日銀的政策利率，因此市場更關注日銀何時調升政策利率。

目前日本金融界一般預測，6月中旬的日銀金融政策決定會議，會宣布減少購買國債額度，7月的決定會議，將調升政策利率從0到0.25%。換句話說，日銀未來兩個月將可能分別刺激長期與短期利率的上升。

5月日銀陸續公布新人事，被譽為次世代領袖的加藤毅理事負責統籌企劃部門、同時金融機構局、調查統計局等重要統計資料部門，都換了強棒人選。日經新聞分析，這是日銀為了日後升息時機的立案、提供說服輿論的統計資料，做了精實布局。

日本市場期待派評估今年有兩次升息，溫和派則預估今年下半年升息一次，明年春天再一次。但無論是哪一派，都意味著在未來一年之內，日本短期利率將從零升息到0.5%。

近來美國經濟降溫，9月以後聯準會開始降息的機會大增。這表示未來一年美日利差將明顯縮小，弱勢日圓走勢反轉的機會大，國內相關產業需做好準備。同樣重要的是，需注意植田日銀已經從重視市場溝通的學者風格，轉變成隨時會有驚嚇動作的狡獪謀略者，日銀政策驟變的不確定性大增。