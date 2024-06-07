聯合報社論／郭智輝錯了！請你先解除台電的政治任務

新任經濟部長郭智輝在立院表示，他不支持政府用預算「補貼台電」；他認為電價一定要「反映成本」，台電得靠自己的努力賺錢。不愧是出身企業界的經濟部長，郭智輝講究成本效益，反對政府補貼企業，見解正確。問題是，台電並不是普通的民營企業，它是背負著政府不合理能源政策的國營事業；除非郭智輝能幫台電解除「非核」等政策任務，否則要求它「反映成本」不僅是強人所難，更是嫁禍全民。

如果以為治理台電就像管理一家民營企業那麼簡單，郭智輝就大錯特錯！如果以為台電「反映成本」，就是照著既有電價公式公事公辦，那也是想得太美。台電若是一家有自主意志的民營公司，它絕對不會把自己「成本低廉」又「零碳排」的核電廠一座座關掉，也不會花核電三倍的價格去購買綠電，然後用虧本低價賣給民眾和產業用戶。台電也不會無緣無故把好好的核燃料棒送回美國，卻必須在全球到處搶購高價的天然氣，同時還得擔心國內的天然氣接收站因民眾抗爭而無法及時完成。

台電這些年許多不合理的經營策略，明知會造成財務虧損卻仍一頭往火坑裡鑽，明知是自殘行為卻仍執意以赴；原因無他，台電是被逼的，它被迫執行蔡總統交付的「非核家園」能源轉型政策，毫無抗拒的能力。民進黨當然知道自己對台電的虧損難辭其咎，因此提出各種對台電的補貼、現金增資之議，以稍示彌補。現在，郭智輝這個「局外人」來了，覺得政府補貼不能再繼續下去；但除非他能立刻解除台電所背負的各種政策任務，否則，他憑什麼要求已被政治壓力壓彎脊梁的台電要靠自己努力賺錢？

民進黨的「非核」神主牌，如今是處於「幽明之間」。蔡政府如火如荼推動了八年的非核家園，先在俄烏戰爭期間因天然氣價格暴漲受到了挑戰，後又因西方國家為「減碳」重新肯定核電的「綠能」地位再受衝擊。一年多來，「重啟核能」及「既有核電廠延役」的呼聲不斷，民進黨仍故意裝聾作啞，不願正面調整政策。賴總統組建政府期間，他曾有意延攬為閣揆的童子賢曾公開表態挺核，多位內閣成員也都聲稱認同或不排斥核能，一度讓外界以為新政府立場將有所轉變。誰料，在綠營的政治壓力下，這些閣員隨即收斂或改變了說法。

郭智輝自己的立場也一變再變。就任前，他稱核能是「乾淨能源」，並說上任後會盡速盤點政策解決問題；但王美花的經濟部立馬一刀掃來，稱核能「不是綠能」。上任十天時，他改口稱供電無虞，非核不變，核三除役勢在必行。但上任十五天時，他的說法又變，改口稱核二核三可以延役二、三十年，但要先通過修法。可見，他內心也十分掙扎吧！此際，他把刀口轉向台電，認為台電不應再接受補貼，要自力賺錢，未免強人所難。身為部長，郭智輝知道自己必須在政治刀鋒中游走，以策安全，他難道不知被政策綁架的台電連掙扎的能力都沒有？

台電董事長近年皆由經濟部次長兼任或轉任，其原因，就是為了確保台電聽命行事，不得有自己的盈虧意志。而今，台電董座確定由代理了兩年多的前經濟部次長曾文生接任，這項安排，不也在確保曾文生執行多年的非核政策不會「人走茶涼」嗎？

經濟部可以要求台電自力更生，但是，必須先把政府加給它的枷鎖鬆開。否則，郭智輝一味要求台電反映成本，就會變相由民眾承擔政府錯誤能源政策的代價，那根本是行不通的！