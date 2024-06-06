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聯合報黑白集／生命與機密，誰重？

聯合報／ 黑白集
新竹市28層「晴空匯」高樓火警，造成2名英勇救難的消防員李詠真及周立鑫不幸殉職。圖／聯合報系資料照片
新竹市28層「晴空匯」高樓火警，造成2名英勇救難的消防員李詠真及周立鑫不幸殉職。圖／聯合報系資料照片

兩名消防員在新竹晴空匯大樓火災中殉職。近日相關錄音檔流出，兩人曾八度呼救，四度指明自己受困樓梯間；但消防局聽不清楚，因而延誤救援。令人扼腕的是，消防局長李世恭無法說明無線電訊號不良的原因，卻第一時間喊告，要法辦流出錄音檔的「洩密者」。官僚威風，好不嚇人！

大家關心的是人命的無謂損失，希望不再重蹈覆轍；李世恭關心的，卻是誰把錄音檔外洩，唯恐自己的職位因此動搖。在生命與機密之間，竟把錄音檔看得更重要；這樣的局長，會對消防員之死感到不忍嗎？

再說，錄音檔內容記錄的只是當時雙方通話實況，有何機密可言？有人刻意流出錄音檔，目的是在檢討救災指揮體制的缺口，避免打火弟兄再無謂犧牲。這樣掛念體制正義的「吹哨者」，如果都不允許存在，這個國家還會有反省改進的能力嗎？

近年政府機構濫用「機密罪」的情況，已到了信手拈來的地步。上月藍委徐巧芯揭露我國透過捷克援烏文件，雖已遮去關鍵文字，仍遭外交部按鈴控告「洩密」；這當然是在恐嚇監督者。尤其，在蔡英文的升等論文設下「保密卅年」的高標後，政府的疫苗採購、雞蛋採購等統統變得密不透風，機密儼已成為不良官吏的護身符。

在兩條人命和一個錄音檔之間，我們真的無法選擇真相嗎？

社論

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