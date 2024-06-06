聯合報社論／賴清德踉蹌上路，卓榮泰左支右絀

賴總統發表「兩國互不隸屬」的就職演說後，北京先重批「徹頭徹尾的台獨自白」，更發動「聯合利劍」圍台軍演，繼又中止ＥＣＦＡ百餘項產品關稅減讓，制裁動作不斷。在國內，民進黨在立法院屢戰屢敗，卓榮泰領軍的內閣，則迄今拿不出令人耳目一新的作為。賴政府踉蹌上路，內外情勢均不利，令人擔心。

賴清德的「新兩國論」演說，除逼出美國務院對大陸軍演的關切，也逼出拜登「在需要時使用武力保護我們的國家、盟友和核心利益」的宣示。台灣雖非美國法定意義上的「盟友」，賴清德仍迫不及待表示感謝；但訪台的美眾院外委會主席麥考爾則提醒他：兩岸「有些紅線不能跨越」，否則極可能導致戰爭。

令人困擾的是，曾參與賴總統就職演說作業的綠營人士，對其最後演說內容的出入也感到意外。據稱，賴清德的最終版本，其個人意志遠大於幕僚參議，其獨斷風格遂引發議論。更糟的是，新政府上任不久，即多次出現府院論調不一致、府院與國會步調也不一致的情況。賴政府似未擺脫「試車」調校的階段，府院、院際及黨政之間均缺乏有效的溝通協調機制，因而狀況連連。

最鮮明的例子，是綠營對國會衝突的態度。民進黨一再否認「青鳥行動」是它策動，但賴清德曾多次在臉書力挺，卓榮泰卻在表決前夕高喊「不要集結」，完全違背戰略集氣的目的。府院的不同調，也讓綠營莫衷一是。

綠營一方面把朝野立院之爭升高為「兩岸民主對決」，讓青鳥把「藍白」和「中共」畫上等號；另一方面對於藝人「我是中國人」的表態，賴清德卻要民眾「體諒藝人壓力」。其首鼠兩端，讓台派學者直批賴清德愚蠢，自損原則，不知用意何在。

賴清德就職演說捲起千層浪，他卻未對連串危機置一詞，甚至在首次勞軍時只輕輕說「辛苦了」，未有一詞一語鼓舞士氣或安定民心。中共軍演時，他也未像前總統蔡英文上演進入衡山指揮所或召開國安會議等戲碼。可見，賴清德兩岸政策不僅有「拆蔡英文台」之嫌，作為三軍統帥，他也未「蔡規賴隨」。

賴清德既擺出「兩岸互不隸屬」的決絕姿態，卻又在出席旅展時強調其職責在穩定台海和平，對等尊嚴「推動兩岸觀光」，恢復疫情前觀光盛況。對此，觀光業者只能瞠目結舌。原因是，賴政府才因國安部門堅持，宣布不解禁陸客團來台。府院政策口徑不一，觀光如此，核電政策亦如此，完全看不出新政府有什麼新作為。賴政府空有口號，卻拿不出具體行動，「賴卓體制」的混亂無章令人失望。

賴清德當過四年副總統及一年多的黨主席，其「總統準備期」不可謂不長；誰料，他的表現仍像個生手。國民黨主席朱立倫批評他，「只見賴主席，不見賴總統」，並未言過其實。事實上，無論中共施壓或是國會新形勢，都是早可預見的事，而「賴卓體制」卻表現得如此青澀及手足無措；賴神光芒不再，民進黨人也感到焦慮。很多綠營高層人士都還在摸索「聖意」，偏偏賴清德權力欲極高，管事極細，小至台北市警局長人事都不放手，更讓下屬難為，不敢放手施為。

寫過《美國總統的七門課》一書的美國政論家大衛葛根指出，總統的成功之道，要目標清楚、說服力強、堅強顧問幕僚團隊、傳承願景和在體制內運作。上述條件，賴清德幾乎都不具備，以致政府混亂而國政失控。賴總統再不進入狀況，脫序問題只會越發嚴重，政府忙著拆彈都來不及。