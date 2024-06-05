經濟日報社論／朝野同心協力 修好財劃法

長達25年未修正的財政收支劃分法，最近有了重大進展。除了國民黨團、民眾黨團提出較大幅的修法草案之外，其他朝野立委也分別提出了少數條文的修正草案共15案，將於立法院今天召開的公聽會上，諮詢學者專家和地方政府的意見。

藍白黨團的修法草案，內容近似，主軸精神就是把統籌分配稅的「餅做大」，也就是將中央政府因民國88年修法，造成中央政府收入淨額多拿的部分，還給地方政府。在財源上，主要包括營業稅扣除發票獎金後的全部，以及所得稅、貨物稅的一至二成的比例。

例如，依據主計總處的113年度「各級政府淨收支概況表」，中央收入淨額占比達75％，比88年修法前的60%，多了至少15個百分點。國民黨團因此將收入淨額總數3.6兆的15％，把中央統籌分配稅款的餅做大了至少5,000億。民眾黨以營業稅的全部及所得稅、貨物稅的一成來把餅做大，雙方的意見接近，也符合全部地方政府的共同期望，更大大地提高通過的可能性。

更重要的是，現有的分配公式，先按六個直轄市、16縣市、鄉鎮市切割三塊，再各自用不同公式計算，極其複雜而零碎，以致於六都分配到61.76％，遭到只分得24％的16縣市的反彈。藍白立院黨團都將公式簡化成儘量一致適用，並著重「人人平等」（三分之二的新增統籌稅款，按人口數分配）、富者讓利（新北市人口最多，但讓利3％給離島縣份）、窮者先分（例如增加的統籌稅款的15％分給16縣市，尤其是離島、偏鄉、農業等縣份）等原則，讓16縣市的統籌分配稅款收入的比例和金額顯著增加。而且分配方式「超黨派」，一致的公式也適用於綠營執政的地方政府，分配到的都高於平均，達成地方通贏結果，讓民進黨執政的地方政府很難反對。

總的來說，透過把餅做大，分配方面有改善水平不均的問題，六都的占比降至41％，16縣市則增加至40％，應該沒有任何地方政府會反對；且藍白執政的17個地方政府都已經取得高度共識。接下來，就看卓內閣和立法院民進黨黨團，是否能敞開心胸，拉高格局，站在福國利民的角度，順利讓25年未修正的財劃法短期內通過。

卓內閣及民進黨並未提出修法草案，但也應檢視過去提出的相關政治承諾。例如，賴清德總統在106年擔任閣揆時，曾承諾隔年提出財劃法修正草案，後來因為107年地方選舉大敗辭職而不了了之；前財政部長蘇建榮107年上任時，也宣示首要目標為扛下歷任財長不敢觸碰的財劃法修法，最終卻以「零和」為由而跳票。前林智堅市長抱怨新竹縣、市貢獻國稅多，分到的財源卻少，想透過合併升格為第七都，來爭取更多財源，凸顯財劃法諸多荒謬之處。這些都是對國人明確的政治承諾，不應該選擇性地忘記。

何況，定期的選舉將導致政權的政黨輪成為常態，沒有一個政黨可以在中央或地方永久執政，因此各政黨都應當跳脫現狀的思維，把財劃法的修正當作一種財政的「轉型正義」，也就是提供足夠的財源給地方使用，落實地方自治，讓基層民眾的利益，不因政黨輪替而有高低起伏，才是政黨競爭的民主真義。

此外，財劃法修正後，也就是中央收入轉移給地方，視為「零和」是可怕的錯誤觀念，應當從經濟的角度思考，將中央下放給地方政府的錢，當作錢留台灣，用在國內，可帶來更大的凱因斯乘數效果；比國防、外交等機密預算，大多花在國外，給外國人使用更實在。財劃法25年沒有修正，早已不合時宜，現在是各政黨超越黨派之見，兌現各政黨支票的時候了！