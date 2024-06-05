聯合報黑白集／輝達會想封鎖中國嗎？

賴政府「當家鬧事」，令民心不安。所幸，輝達執行長黃仁勳旋風來台，民眾追炒老黃概念股，拿著黃記美食名單打卡，社會氣氛豁然熱絡。黃仁勳談電子產業，讚許「台灣是非常重要的國家」，親綠股市國師叫好：「天降神兵把小粉紅搞崩潰」，還稱黃仁勳沒說的是：「中國無法封殺輝達，是輝達有能力封殺中國」。

黃仁勳點亮台北國際電腦展，去年給台積電追加訂單，今年則在中共經貿制裁時，推高資通產業鏈。相較黃仁勳帶來信心與活力，那些想利用他捅刀中國的「愛台人士」，則顯得太陰損。為在新總統膝下獻媚，不惜借刀殺人。

輝達有無能力封鎖中國，ＡＩ運算也說不準。關鍵是，黃仁勳會有意願嗎？美國祭出晶片禁令，輝達為中國客製特供品，它已是全球龍頭，仍不願放棄最重視的市場。最近一次財報，輝達數據部門的大陸市占率腰折；但仍致力開拓智慧駕駛，與多家智能汽車合作，撐住這部分領頭地位。

黃仁勳承認受到華為挑戰，強調「要盡所能為那裡的客戶服務」。台灣若支持輝達，為何要破壞他的生意，只為激怒中國喊爽？挑撥輝達與中國反目成仇，形同讓台灣少了訂單，為何要用損人不利己方式「愛台灣」？

科技始終來自人性，ＡＩ技術是為改善人類的生活，不是為病態的政治服務。