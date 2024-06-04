經濟日報社論／從COMPUTEX看資通訊業發展

一年一度國際資通訊產業盛事，台北國際電腦展（COMPUTEX）6月4日到7日在台北世貿中心展開。這個與美國拉斯維加斯消費性電子展（CES）、西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）並稱全球三大重要資通訊盛會，今年迎來了輝達執行長黃仁勳、超微董事長兼執行長蘇姿丰、高通執行長艾蒙、英特爾執行長基辛格、安謀執行長哈斯、美超微執行長梁見後等大咖親臨與會，為鞏固後AI時代的國際合作供應鏈深層布局。

熟悉資通訊產業資深人士應該記得，此一情景正如同35年前，即1989年台北國際電腦展與年底資訊月，時任微軟總裁的比爾蓋茲當年三度親自造訪台灣，往來穿梭各大製造廠商之間，終至奠定爾後25年Wintel規格電腦全球分工供應鏈架構。

COMPUTEX曾見證台灣資通訊業過去43年發展與成長歷程，關注台灣經濟與產業發展人士均引領企盼：台北國際電腦展可以鏡射未來台灣在AI世代國際產業競爭的地位。

嚴格說起來，美國消費性電子展（CES）定位比較著重在資通訊大廠宣示其未來技術前景與平台，西班牙世界通訊大會（MWC）則偏重在新產品開箱推出，尤其每年均有各廠牌令人驚豔的新型手機。台北國際電腦展在這三大盛會中是最具歷史，其角色已由過往區域經銷商採購，逐漸轉變成國際供應鏈上中下游結盟訂約關鍵時刻。

眾所周知，放眼未來20年，資通訊產業發展關鍵重點有三：人工智慧與應用、埃米級半導體、量子計算與通訊。

全球AI核心技術的發展與關鍵應用，真正重心仍然在美國，其次是中國與歐盟，中國與歐盟的優勢在於應用概念驗證（proof of concept）；而在埃米世界裡，美國英特爾與南韓三星企圖與台積電相較高下；至於量子計算與通訊技術商業性發展雖尚未臻成熟，但美中兩大國已然摩拳擦掌，企圖藉此徹底改寫全球資通訊產業多國競爭與分工現況。

台灣未來發展新一代資通訊產業的前景如何？主要的挑戰是什麼？應該如何應對？

回顧1990-2010年間，台灣所以成為世界資通訊及半導體最大製造國的原因，除了掌握Wintel標準架構結盟時勢，利用中國充沛及廉價生產要素、大批自美國返台的高階技術發展與經營管理人才加持、相對友善的國際區域政經環境，是為重要關鍵成功要素。但歷史很難重演，前述的三項條件已然時不我與，未來台灣希望在國際新一代資通訊產業扮演不可被取代的關鍵角色，困難程度恐怕比上一世紀高出甚多。

首先，台灣必須同時關注發展關鍵技術、掌握充沛生產要素，並與主要市場無縫接軌，這些都將是極大挑戰。在關鍵技術發展道路上，僅靠台灣本土優秀人才，質與量可能尚嫌不足，台廠必須盡力吸收國際優秀人才；尋找與重建中國以外之大規模生產基地，除了成本提高，區域供應鏈能否完整更是關鍵考驗；再則，面對未來國際政經紛擾，企業須兼顧美中歐及亞拉印等第三世界市場，又受到以美國為主的國際政經情勢牽制，台灣企業已經完全跨越過去僅商業經營單純構面，再再考驗著各大型集團經營者的眼光與智慧。

新任經濟部長郭智輝日前舉行上任後第一場媒體聚會，會中簡報施政構想，這位台灣資通訊界資深CEO出身的部長，首次簡報仍無法出脫經濟部過去多年調性，仍如過往強調推動「境內關外」（這是16年前尹啟銘部長提出的術語），並為台灣未來不會缺電做出個人背書。我們必須嚴肅提醒郭部長，國際政經情勢已經改變，顛覆性技術將陸續出現，未來企業國際競爭早已超脫過往窠臼，台灣廠商面對的是前所未有的困境，經濟部應該重新定位角色，針對未來擬定一套新的產業發展策略，率領台灣企業穿梭於美中日韓印等諸強之間，為台灣經濟尋求最佳定位與最大利益。