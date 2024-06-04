聯合報黑白集／六年九千億即將達標

行政院長卓榮泰到立法院施政報告，說未來六年將投入九千億元「挺綠能」。事實上，台電為了「挺綠能」，從二○一九年至今，財務虧損恰好將達九千億元。卓揆的六年九千億，不必等到二○三○年，就能先達標了。

台電過去是國營事業「金雞母」，但遇上蔡政府的能源轉型政策，財務卻變連年紅字。二○一九到二一年仍小賺，但二○二二年起，每年虧損都超過二千億元。若非政府撥補一千多億元，到今年為止，六年即大虧六千多億元。一旦核四認列虧損，又將再添二千四百億元損失，六年九千億今年就能達標。

賴政府說，台電虧損是因俄烏戰爭，燃料價格上漲。但成本上漲，台電還自斷手腳把成本最低的核電除役，改用高價買綠電，這公司是頭殼有問題嗎？說穿了，台電的鉅額虧損是因為「肥綠電」，榨乾台電去補貼綠能財團。

若是為減碳而發展綠能，倒無可厚非。但從堅決反核、獨厚風光發電看，民進黨挺綠能，是在「挺綠色業者」。過去八年綠能弊案連連，已成了「貪腐」和「圖利」代名詞。

卓榮泰的六年九千億，比蔡英文「八年八千億」的前瞻計畫花錢還凶，真是獅子大開口。尤其，賴清德就任前就標定氫能、地熱等為「下一波綠能」，並排除核能。「綠能你不能」的吃錢胃口，真不是蓋的。