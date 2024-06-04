聯合報社論／不想施政撞牆，卓榮泰可避提國會改革覆議

立法院通過國會改革法案後，朝野關係陷入新僵局。卓榮泰上周在立院首次施政報告，在野黨雖未杯葛，但藍營立委集體離席，留下難堪的一刻。這種對峙氛圍若無法改善，卓內閣要拿出亮麗施政，恐難如登天。立法院長韓國瑜近日向藍委喊話，盼多提民生法案，以促進朝野和諧。對此，卓榮泰不妨以避提國會改革法案的「覆議」作為善意回應，以降低朝野對立態勢。

朝野為國會改革法案廝殺，民進黨全盤潰敗。民進黨總召柯建銘已揚言將提「釋憲」，卓榮泰則稱不排除提出「覆議」。兩者殊途，結局亦可能大相逕庭：大法官可能會有不同釋憲觀點，覆議案則註定無法過關。根據《憲法》增修條文第三條第二項，若行政院認為立法院通過的案件有窒礙難行之處，可移請立法院覆議；但如果半數以上立委決議維持原案，立法院長即應接受該決議。亦即，以目前立院朝小野大的形勢，卓榮泰的「覆議」沒有任何翻盤的機會，只會加深朝野對立火氣。

不僅如此，行政院提出的覆議案若遭立法院否決，某種程度上，也會被視為對閣揆的不信任案。在過去，閣揆提出的「覆議案」若遭否決，除了「接受」立院決議外，另一選項就是閣揆「辭職」。這意味，「覆議」是一個很嚴重的決定，不可兒戲。後來，「辭職」的條文經過修改，不再與覆議掛鉤。這多少減除了閣揆的政治壓力，但依然說明「覆議」是一種「硬槓」的表態，不可輕率為之。這點，是我們提醒卓榮泰應慎重以對的原因。

卓榮泰上任後，在一片吵擾喧鬧的政治氛圍中，顯得相對低調。外界原本期待，他能有別於賴清德和柯建銘的好鬥本色，採取比較平和的作風推進施政；如此，一般民眾或許更能受益。然而，卓榮泰迄今仍未展現明顯的政治性格，多數行動似乎仍受制於民進黨的好戰，因而表現出舉棋不定的猶疑姿態。行政院發言人第一時間即稱政院將就「國會改革案」提出覆議，並說希望得到立法院的「正面回應」；這種回應不僅昧於現實，也是政治幼稚。

更令人意外的是，那天卓榮泰首度在立法院報告，竟連哪些條文因「窒礙難行」需要提覆議，都答不上來。可見，卓揆對於國會改革法案的內容相當陌生，所謂將提覆議，只是跟著民進黨的戰鼓節奏起舞罷了，並非從行政院更高的施政瞻矚思考。外界更擔心的是，夾處在意志剛硬的賴清德和殺紅了眼的柯建銘之間，卓榮泰到底還有多少自由意志，能展現他服務國家社會的抱負？

身為閣揆，卓榮泰當然必須聽從賴總統的指令行事；然而，這並不表示他絲毫沒有個人的自主空間。否則，凡事聽命的話，他將如何指揮內閣行動？再說，行政院和立法院是齊驅並駕的兩院，而柯建銘不過是民進黨立院黨團總召，卓榮泰不應拋棄自己的院長之尊，凡事跟隨柯建銘的戰鬥號角，將朝野關係弄到不可收拾。畢竟，行政院長有其施政方案需要妥善推動，以贏得民眾的心服；如果朝野一味僵峙在立法院的話，許多決策都無法施行，執政黨要拿什麼政績向人民邀功？

試想，連韓國瑜都看出立法院不能只是吵吵鬧鬧，因而要求在野黨少提衝突性法案，多提福國利民的民生法案；民進黨身為執政黨，難道不明白其中的道理嗎？綠營不滿國會改革法案，由柯建銘去提釋憲也就夠了，不必讓卓榮泰再蹚「覆議」的渾水。儘管意義不大，至少表達行政院自我節制的善意，有助減少施政障礙。