經濟日報社論／五缺之下 別忽視傳統產業

民進黨前主席、亞太和平基金會董事長許信良日前表示，民進黨政府的核能政策一定要改，否則企業無法生存。他並強調，不要讓20世紀的民進黨思維，約束21世紀的民進黨政府。

就在許主席這項表態的前幾天，新任經濟部長郭智輝表示，將協助台灣企業在日美墨地區設立科學園區，以大廠帶小廠方式，在海外建立供應鏈。政府將提供服務，直接處理涉外服務，降低中小企業往海外布局的障礙，加速台灣企業全球化。國科會主委吳誠文也接續表示，台灣廠商面臨缺工等問題，需要政府協助往外擴散；而台灣科技業實力雄厚，若到國外設立科學園區，會受到很多國家歡迎，要和經濟部好好協商一套機制，既能協助廠商又能和外國互利。以台灣科技產業實力，不應只協助國際大型公司，也要協助傳統產業和各行各業。

隨後，經濟部公布了今年4月的製造業生產指數，和去年同期相比成長14.9%，其中電腦電子光學業成長了37.1%，成長率創十年新高；積體電路也彈升30.4%，增幅創三年新高。媒體只強調這些令人振奮的資訊，卻未說明機械設備業是在去年基期極低下，僅緩慢成長了8.2%，化學材料及肥料業也同樣只有5.1%，汽車及其零件業則是完全停滯的0.43%，基本金屬業更是難堪的-4.4%。如此下去，台灣製造業的畸形發展將益發嚴重─以半導體為主的電子零件業將繼續飆長，難以承擔高昂土地等資源成本的傳統製造業，將會持續萎縮。

但是，台灣真能沒有傳統製造業嗎？比較2021年和2011年的工商和服務業普查，十年來製造業的生產毛額（GDP）成長了90.6%，其中的確以電子零件業203.0%最高，占其三分之二比例的半導體業更成長了282.2%。然而，傳統製造業卻呈現完全不同的相貌，不僅所有次行業的成長率都不到製造業平均（90.6%），連三分之一成長率都不到的包括：非金屬礦物製品（-23.4%）、紡織業（-0.5%）、皮革毛皮及其製品（+2.1%）、印刷及資料儲存媒體複製業（+3.2%）、成衣及服飾業（+21.3%）、木竹製品業（+29.9%）；不到或接近50%的另有橡膠製品業（+38.7%）、化學材料及肥料業（+44.6%）、塑膠製品業（47.5%）。

上述九個成長超低行業的就業人數有57.1萬人，遠超過半導體業的30.9萬人，和整個電子零組件業的63.7萬人差異不大，而家庭人口接近200萬人。在停滯或衰退的情況下，從業人員的收入當然難以提高。無論從經濟發展理論中，強調成長應該具有「包容性」，或防止台灣所得分配進一步惡化，甚至考量地緣政治風險劇烈升高的角度來看，政府都應該重視這些行業在台灣的生存和發展機會，否則所產生的政經和社會風險將變得更加嚴重。

為了重視這些行業，政府需要更多實際的措施，而不是高官講幾句好聽話，或是協助舉辦展覽、出國促銷。這些措施可以包括提供低廉用地價格的專業工業區、大幅增加傳產研發機構的人員和經費支持，以及在公部門採購競標時給予本國產品價格優惠（美國對於聯邦政府採購有6%的國際競標價格優惠保護，部分國防部標案優惠保護達到12%）。此外，也可以考慮提供與「國家安全」相關的產品生產補貼或租稅優惠等措施。試想一種極端狀況，在戰爭風險大幅升高下，製造治療槍砲外傷藥品的化學材料，若無足夠本地廠商製造，會是多大的國安風險？

政府關心台灣的資源困境和企業全球化，是值得肯定；但到海外設立園區，早在越南和菲律賓都已做過，效果絕非政府想像那麼樂觀。而在台灣產業結構畸形發展，全球化也受到高度破壞的此刻，不宜只有純經濟效率和競爭優勢的考量；以適當政策鼓勵有競爭力的傳統產業在地生根，重要性可能不亞於激勵拔尖產業，政府應有這種認知和前瞻眼光。