聯合報黑白集／當賴清德媳婦熬成婆

民進黨政策會執行長王義川在政論節目自爆掌握幾場大型陳抗與造勢活動群眾的政黨屬性，引爆「老大哥」疑雲。而在「青鳥行動」中，有台大護理師貼文抱怨抗爭群眾深夜喧鬧，導致兒童醫院病童無法入睡，竟因此被出征。不論是遭國家機器監控或網路霸凌的滋味，賴清德一點都不陌生，如今已成掌權者的他卻選擇作壁上觀。

王義川及民進黨雖一再辯稱，這種以手機蒐集人流大數據的做法，早行之有年，還拉藍營縣市墊背。但王義川所暴露的最大問題在於，他們分析的是不同場合參與群眾的「足跡比對」，顯然是掌握個資。這已踩了民主國家的紅線，也難怪王義川要神隱避風頭。

二○一九年，蔡賴相爭黨內初選時期，賴清德秘密行程不僅頻遭曝光，周刊還跟拍到他使用台南市政府台北辦公室與黨內要角密會，賴因而公開抗議「我們不可以用國家機器，在這場初選裡面進行干預」。如今民進黨黨工王義川爆出疑似以國家機器監控群眾，身兼黨主席且曾身受其害的賴清德卻悶不吭聲。

當時被網路圍剿的賴清德，更以幾近哀求的方式呼籲蔡英文要求她的網軍停止攻擊。然而，看到多數被綠營召喚來的群眾瘋狂霸凌為小病童不捨發聲的護理師，賴清德同樣保持沉默。媳婦熬成婆的他，難道也從受壓迫者搖身一變成了壓迫者？