聯合報黑白集／警察局長不是中央禁臠

警政署宣布台北市警察局長由李西河接任，而非原先內政部長劉世芳提供市長蔣萬安圈選的方仰寧。賴清德總統就職演說才期許中央地方互相合作，劉世芳就示範中央如何失信、霸凌地方。

依警政一條鞭原則，直轄市警局長遴任權屬中央，但地方首長須負治安成敗之責，以致中央地方常起爭執。藍綠白地方首長都曾為此槓上中央。游錫堃把警局長趕出警局，陳水扁迫使警政署長「相忍為國」，柯文哲拒見新警局長，馬英九、周錫瑋和侯友宜也都曾杯葛中央硬塞警局長人事。因此後來才有先與地方首長溝通或提名單供圈選等作法。總之，人事權在中央，但地方應獲尊重。

這次北市警局長任命，劉世芳提供兩人名單給蔣萬安圈選，之後卻逕自換人。說白了就是中央既失信耍了市長，也霸凌了市民。蔣萬安說，「中央有溝沒有通、有聽沒有到」，民進黨市議員卻批蔣萬安是要不到糖就哭鬧的孩子。民進黨不但把警局長人事視為中央的禁臠，還當成戲耍欺騙地方的糖果。未來如果北市治安出問題，市民應找劉世芳和賴清德負責。

賴政府一上台就全面啟戰，以兩國論向中共尋釁，驅青鳥向國會開戰，用手機信令監控全民，還拿警察局長人事羞辱地方首長。賴政府把四面烽火當盛世煙花，人民如何安居樂業？