經濟日報社論／中國大陸經得起美重拳揮擊？

為了遏制中國經濟快速崛起，美國從前總統川普到現任的拜登，不斷對中國大陸揮出重拳，一拳比一拳重，而且更加精準擊中要害，中國經得起嗎？

美國卯足勁用實際行動阻截中國新興產業發展，在301調查、關稅和TikTok法案等方面接連揮拳，六年來確實對中國經濟造成傷害與干擾，但中國迄今未不支倒地。大陸官民堅信，中國擁有足夠的實力面對美國的重擊，能夠發揮舉國體制的優勢，凝成一個整體，去應對壓力。

中國大陸的第一道防衛力來自正當性站得住腳，反而美國被認為是為了確保世界霸權而打壓中國，破壞合作互惠關係，祭出保護主義擾亂世界經貿秩序，而且多方面違背美國一貫標舉的價值、義理甚至立國精神。

中國的崛起固然得力於美國恩准其加入世貿組織，且在技術、資金和貿易各方面提供助力，而在發展過程中，中國政府和企業也採取諸多不正當、不光明的手段。不過，美國施加的高關稅、技術封鎖與長臂管轄等手段，在正當性上也是不足的，世界咸認中國只因日益強大而受到霸凌。

美國近期更以政府補貼為由對中國電動車等新能源產品大幅提高關稅，實際上美國政府也採取類似補貼新能源產業的發展，顯然是雙重標準。中共外交部副部長、前任發言人華春瑩曾在X上發文回應道，「翻譯一下（葉倫的話）：我們（美國）會用補貼支持美國產業，因為這是戰略性的，但當別人這麼做時，就是不公平競爭。」

在TikTok的處置法案上，美國強迫其剝離母公司否則禁止的做法更是離經叛道，違背美國憲法保障言論自由的立國精神。紐約時報一篇專欄指出：「中共正期待著宣傳上的意外收穫，華盛頓作為自由開放互聯網擁護者的形象被破壞了。」一旦美國禁止TikTok，其在維護開放互聯網平台方面的道德權威將大打折扣。

中國的獨立性是其勇於反擊的一大憑藉。中國的經濟實力及科技發展落後美國很多，在科技上對美國依賴度很高，但相對於日本及歐盟大國，其獨立性較大，所以敢於反制美國。這些反制固然付出了一些代價，但政治上的獨立性使得中國面對美國的打壓或是威脅時，都能夠作為一個整體傾全國之力去抵制。比如華為，在經過幾年打壓，政府扶植、企業支援、民間挹注不遺餘力，所以能走出了低谷，逐步重回巔峰。中國大陸一位學者指出：「中國企業能夠突破重圍，這種來自企業界頑強不息的精神非常重要。」

中國最有力的憑藉在於實力夠強，具有一定的產業競爭力，沒有遭巨浪侵襲就一蹶不振。五年多前美國就對中國的鋼鋁等超過2,500億美元的產品加徵5%至25%不等的額外關稅，但沒有傾覆中國企業，也沒有提升美國相關產業的競爭力。反而是中國尖端產品的競爭力愈來愈強，技術夠硬且生產成本遠低於美歐日等國。在國際市場上，無論從供給面還是需求面看，從總量上還是結構上看，中國新能源汽車都不存在產能過剩問題，足可在全球市場上備受青睞。

中國的科技創新能力不及美國，但已非昔日吳下阿蒙，正在實施的創新驅動發展戰略，以科技創新引領產業創新，面對美國科技鎖喉，更決心加快發展新質生產力。中國大陸連續十多年專利申請量居全球第一，研發經費投入充沛。在龐大市場需求和快速創新能力支撐下，中國的製造業占比超過美國、德國、日本等G7的總和。

美國愈是打壓，中國只會加快催生自主技術創新。新能源產品橫掃全球市場的潛力，就預示世界經濟將逐步發展成「中國技術+世界市場」的格局。美國揮重拳，傷害是難免的，但中國痊癒後勢將成為有力量揮打美國的經濟技術強權。