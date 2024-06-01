快訊

凌晨01：10花蓮縣秀林鄉規模5.5地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／權力的美味，不在道德

聯合報／ 聯合報黑白集
前立委趙天麟歷經婚外情及論文抄襲案衝擊，之後便淡出政壇。5月29日他獲選擔任榮剛獨董，華麗復出也讓網友直呼「先蹲後跳大翻身」。圖／翻攝自趙天麟臉書
前立委趙天麟歷經婚外情及論文抄襲案衝擊，之後便淡出政壇。5月29日他獲選擔任榮剛獨董，華麗復出也讓網友直呼「先蹲後跳大翻身」。圖／翻攝自趙天麟臉書

權力的滋味，品嘗過的人便知美妙。去年因外遇中國小三而宣布退選的綠委趙天麟，時隔半年便華麗翻身，當上中鋼子公司「榮剛」的獨董。錢多事少離家近，趙天麟發文，感謝上帝「美好的安排」。幸運兒不止他，去年因論文抄襲風波棄選的新竹市前市長林智堅，最近也獲聘為三立集團旗下「永興資本」的總經理。

羨慕嗎？一個「林九萬」，搖身變成「林廿萬」，已教多少太陽花世代恨得牙癢癢。一將功成萬骨枯，不過如此。可惜這次「青鳥行動」不夠持久，否則，再出個新版林飛帆也並不難。

當年國民黨時代政務官退休，也都享受酬庸，轉到相關黨公營事業任職。民進黨則更青出於藍，政務官還沒退下來，就接受民間企業「預訂」禮聘，什麼「旋轉門條款」都管不住。經濟部前部長王美花還未卸任，台新金控即幫她喬好「獨董」職位。行政院前副院長沈榮津更神，剛辭掉台灣金董座，馬上轉任東元電機獨董，同時又被延攬為開發金的副董。

開發金的眼力非凡，除了相中沈榮津，還快手快腳撈住甫卸任的衛福部次長王必勝，邀他擔任旗下中華開發資本的資深副總。藍委酸他去當「八百萬門神」，王必勝便大聲回嗆，「我藐視國會，來抓我！」

權力的美味，在於無盡的酬庸自動送上門來。只要有關係，不在乎道德。

社論

延伸閱讀

影／趙天麟任榮剛獨董 王鴻薇諷他有「不分晝夜兩岸交流經歷」

開發金控副董事長沈榮津 獲頒北科大名譽工學博士

王必勝跨領域遭轟當門神 無奈回：當外送員也會有意見

開發金（2883）延攬王必勝！網預言「要漲了」：現在不買等30才追？

相關新聞

聯合報社論／是政府該服務人民，還是人民要服侍政府？

蔡政府下達的赴陸旅遊「六月禁團令」，各界原本期待新上任的賴政府會宣布解除，卻未能如願。賴清德一句「兩岸互不隸屬」，粗魯折...

聯合報黑白集／權力的美味，不在道德

權力的滋味，品嘗過的人便知美妙。去年因外遇中國小三而宣布退選的綠委趙天麟，時隔半年便華麗翻身，當上中鋼子公司「榮剛」的獨...

聯合報黑白集／福建艦去哪了？

中共兩天圍島軍演看似結束，卻餘波盪漾。這兩天，福建艦的蹤影成了全球聚焦目標。它在圍島軍演第一天出海進行第二次海試，卻未公...

聯合報社論／才兩周，賴清德就快把台灣這部車操垮了

賴總統上任第一周，即挑起解放軍台海軍演，和一場針對在野黨的國會內戰，民主國家恐無人能比。他的就職演說，違反承諾推翻蔡英文...

經濟日報社論／健保改革第一箭 取消補充保費上限

健保補充保險費自2013年開徵至今已滿十年，最初設計的目的是針對民眾經常性薪資所得以外的六大項收入，包括：股利所得、利息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。