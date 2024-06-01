經濟日報社論／兩岸經貿問題須嚴肅面對

中國大陸財政部昨天公布，對台灣輸陸134項產品中止適用ECFA關稅減讓，這對台灣出口大陸的機械、石化、紡織和汽車等產業有直接影響，其中以中小傳統企業占最大宗。大陸這項宣布是在軍演之後，雖也在國人預料中，但對已經冰凍的兩岸關係，再新增變數。

520賴清德總統就職演說，不但沒有提到中華民國憲法，也沒有提到兩岸人民關係條例，反而是提到「兩國互不隸屬」，比之前蔡總統提到「兩岸互不隸屬」更為明顯的台獨主張。結果不但引起更多「疑賴論」，也導致陸方大動作的實施全面對台軍演，更加深了兩岸關係的緊張氣氛。在關係持續緊張的情況下，兩岸經貿往來可謂雪上加霜。

長久以來，大陸一直都是台灣最重要的經貿夥伴，台灣對大陸的出口占台灣出口約四成，進口占二成，兩岸貿易總額大約占台灣對外貿易的三成。大陸不但是台灣最大的貿易夥伴，而且大陸也一直是台灣最大的順差來源。以2022年為例，依經濟部統計顯示，台灣自大陸的貿易順差達到1,004億美元，而當年台灣對全球的貿易順差才514億美元。

近年來，受到美中貿易與科技戰影響，美國與歐洲國家擔心國際企業從大陸的出口會受到衝擊，要求外商和台商在其他國家設立第二個工廠，以分散供應來源，降低風險，這就是所謂的「中國加1」。在此同時，也有些外商擔心如果工廠只放在台灣也有同樣的風險，因為未來兩岸可能發生戰爭，要求台灣的供應商也要在外設立工廠，所以也有所謂的「台灣加1」。比方說，台積電被要求到美國投資，就是美方要求的台灣加1；同理，台積電到德國設廠，也同樣是應歐盟國家的要求。

當台商紛紛離開大陸到其他國家設廠，他們在大陸的生產也開始減少，最近幾年特別明顯。以台商最密集的江蘇昆山為例，與最高峰時期相比，大約有三成台商出走，有三成轉向服務業發展，仍然留在當地生產的大約只剩下四成，其中又以大型台商為主。

當台商大量離開中國大陸之後，需要跟台灣購買的原物料與零組件也逐漸減少，最終反應在從台灣進口的比重就明顯下降。依主計總處公布的資料，台灣對大陸出口占台灣總出口的比率已經從2020年的43.9%下降到2023年的35.2%。今年前四個月，台灣對大陸出口占比更是下降到只剩下30.7%。因為大陸一直是台灣最重要的出口地區，當台灣對大陸出口不利時，台灣總出口的動能也自然會跟著減少。美中貿易與科技戰爭仍然持續中，會一直衝擊到兩岸經貿。

另一方面，因為大陸本身的內需市場仍然在成長，台商投資在大陸的相關內需型產業也在持續進行，但是這些內需型產業生產所需的原物料來自台灣的已經不多，我國出口動能又少了一塊。

在總統大選前，中國大陸已經對ECFA早收清單中的部分石化產品，取消免關稅優惠；而且，他們還說未來會針對早收清單中的其他產品進行貿易壁壘調查，如今擴大取消免關稅的優惠，對台灣產業有一定的衝擊。以2022年資料計算，台灣早收清單項目對大陸的出口總值達到205億美元，未來如果這些項目也被課稅，對台灣出口到大陸又將是一次打擊。

總而言之，我們固然不能把所有的雞蛋放到同一個籃子，但是最大的籃子當然應該放入較多的雞蛋。因此，政府還是不能放棄大陸市場，畢竟這個市場離台灣最近，而且也是最有潛力。如果現在的狀況持續下去，兩岸經貿長期萎縮，對於台灣出口的動能與經濟成長勢必造成重大傷害，政府必須要嚴肅處理此一問題，不能總是以「經貿問題不能用政治手段干預」來回應。