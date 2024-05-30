聯合報社論／民進黨何以淪落到「恐懼改革」的境地？

立法院三讀通過藍白政黨所提的「國會改革法案」，確認總統向國會國情報告常態化，藐視國會訂定罰則，國會調查權及聽證權入法。這些，都是提振立法院功能、使其免於「立法局化」的重要改革。儘管民進黨連日號召群眾在立法院外集結，但現場標舉的「反黑箱、反擴權」口號，恰恰反射出民進黨的心虛與倒退；原因是，這些都是民進黨過去推動過的倡議。

民進黨創黨以來一路高聲吶喊改革，在執政進入第十七年之際，它卻成為畏首畏尾「恐懼改革」的政黨，這是多麼諷刺的事！更惡劣的是，它全然不顧今年一月大選方才慘敗的事實，賴清德僅擁有四成民意，綠營在國會淪為第二大黨，卻強行號召群眾上街為其助陣，企圖輾壓全新的選舉民意。執政者把「群眾路線」玩弄於股掌之上，正是民進黨退步與墮落的象徵。然而，從「太陽花」到「青鳥」的形勢衰減，說明多數年輕世代已看出它的技窮。

蔡英文執政的八年，立法院淪為蔡政府的「立法局」，是全民痛心的事實。民進黨把「全國最高民意機構」，變成了俯首聽命的半行政機構，卻絲毫不覺得愧疚。那天，柯建銘為抗議國會改革法案而頭綁「民主已死」的布條，他所弔唁的，其實正是自己扼殺國會的「功績」。畢竟，誰有民進黨這般本事，把國會功能癱瘓到如此徹底？

需要制訂「藐視國會罪」，正是因為蔡政府官員的囂張猖狂，到了令人難以忍耐的地步。蘇貞昌擔任行政院長的四年，在立法院頤指氣使、傲慢叫囂的氣焰，把立法院踩在腳下，徹底破壞了行政／立法間的憲政制衡關係。然後，其閣員如吳釗燮、陳時中、陳耀祥、薛瑞元等人有樣學樣，都把傲慢、拍桌、耍嘴皮當成時尚。台灣立法院成為舉世聞名的「國會馬戲團」，民進黨居功厥偉。事實上，質詢與答詢不必奢談「相敬如賓」，「相待以禮」也就夠了。「藐視國會罪」之所以必要，是為了矯正閣員「蘇貞昌化」及「反質詢」的囂張作風，也是維持立院制衡功能的必要舉措。何況，備詢官員保持基本禮貌，很困難嗎？

這次，民進黨把在野黨的國會改革法案打成「反黑箱、反擴權」來號召群眾，可謂招式用老，也缺乏說服力。第一，藍白合作的國會改革版本，增修法條相當清楚，看不出有何「黑箱」。第二，關於國會調查權及聽證權的行使，這是鑑於蔡政府八年經常濫權施政的惡習而設，加強對施政透明度的監督是必要的，並無擴權疑慮。第三，邀請官員或民間人士出席聽證或調查的相關條文，則都是民進黨多年來提過的改革倡議，綠營原本設定的刑責年限還更嚴苛；三讀通過的藍白版本，罰則相對輕微。這次，民進黨一味否定自己提過的改革主張，可見它已徹頭徹尾變成「反改革者」。

國會改革法案通過後，因立院將擁有調查權，監察院立馬站出來痛批在野黨擴權，稱此案違反權力分立原則。監院的表態，其實更坐實自己的心虛與無能。民進黨長年以來主張「廢掉監察院」，但監委分官時人人面有喜色，卻不見積極作為。陳菊欣然就任監察院長時，還期許自己是「末代監察院長」；如今立法院樂於承擔更多調查權，監察院卻眼紅了，覺得自己的職權被瓜分。但試問，外界關注的那些疑案，包括疫苗及雞蛋黑箱進口、民眾遭濫查水表、光電場侵害農田等諸多弊案，監察院曾關心過嗎？

民進黨可以再提「釋憲」，但它的改革形象已經破功，難以挽回。