聯合報黑白集／王義川點青鳥

民進黨政策會執行長王義川在政論節目誇稱，利用手機訊號定位分析，這次立法院外的五二四「青鳥行動」，和民眾黨號召的五一九「小草」集會，乃至一一三凱道的選前之夜，群眾都不是同一批人。王義川說得口沫橫飛，卻遭在野黨痛批，民進黨濫用國家機器侵害人民手機隱私，監控人民行動。

王義川是個脫口秀搞笑型人物，平日發言荒腔走板，選舉時卻被民進黨奉為「搶救義川大兵」的樣板。所幸沒上，否則今天國會絕對亂上加亂。選後，他被賴清德任命為綠營政策會執行長，還真是「知人善任」。他每天在政論節目胡亂開腔，惹出這場手機監控風波，也是必然的結果。

沒錯，有些地方政府會用手機訊號來分析特定地點的人流，作為是否加開疏運班次或交通管制的依據。但這類「手機信令分析」，只能用來監控人數流量，無法進行個資或年齡的分析。王義川卻大言不慚，說幾場活動的群眾「特質」都不相同；這表示他拿到的資料屬於「國安層級」的深度分析，又或者他只是膨風、信口雌黃罷了。

國家機器介入群眾集會的監控，除掌握人流，更比對年齡、性別及政黨傾向等隱私，是不可思議的事。若王義川所言不虛，民進黨已赤裸裸在做，且從元月的凱道集會即已開始。誰在濫用權力監控人民，還不清楚嗎！