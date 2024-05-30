經濟日報社論／美國大選年 聯準會左右為難

現代國家中，往往設立了若干獨立機關，用來管理經濟、媒體等，希望這些獨立機構，不會隨著政黨變遷，而改變其人事與政策，維持穩定的運行，其中最重要的就是各國主管貨幣發行與利率政策的中央銀行，在美國就是聯邦準備理事會。

可是實際上，因為聯準會與央行設定基準利率，影響經濟榮枯，對選舉有決定性的作用，所以在任的總統莫不希望能左右聯準會決策，拉抬經濟，在部分政治不上軌道的國家，總統會不顧一切指揮央行，但在有獨立機關政治傳統的國家，如美國，聯準會通常超然於政治，一切以經濟專業判斷為準。

可是今年的美國大選，情況與以往不同，一方面挑戰的共和黨總統候選人川普，認定聯準會有政治偏向，刻意配合拜登總統，在選前做出利多，而另一方面現任的拜登政府，也希望聯準會能夠降息，刺激經濟，從而提升拜登的勝選機會。

目前美國基準利率還處於23年高點，在5.25%至5.5%區間，抵押貸款及信用卡的利率更是遠高於此，同時通膨仍然高到讓一般升斗小民生活困難，這對想爭取連任的拜登是一大打擊。

面對這個兩難，聯準會擔心，降或不降息都動輒得咎，所以通常不動利率，但市場擔心，這是另一種形式的政治干預，如果到應該降息的時機，卻因為擔心被外界批評為偏袒某一方，這也會形成某種方式的政治扭曲。

原本聯準會在今年年初預告將降息三次，可是根據22日公布的5月1日「公開市場操作委員會」紀錄卻表示，近幾個月降低通膨方面幾乎沒有進展。聯準會聲明措辭幾乎排除了在6月集會降息的可能性。聯準會主席鮑爾說，高利率將「需要更多時間才能完成其工作」，而且「需要更長時間」才有足夠信心開始降息。

從這番話看來，短期內， 7月要降息的機率看起來很低，大部分的華爾街研究機構都預測降息將在9月以後，甚至還有部分機構預計今年根本降不了息。鮑爾還在會後記者會中「此地無銀三百兩」的堅稱，央行不會按照今年的政治行事曆制定利率。

選舉年不做有爭議的決策，其實是聯準會謹守的政治傳統，從1994年以來，每四年的總統大選年，聯準會七成以上的時間是維持利率不變的，只有在2008年金融危機，以及2020年疫情期間等兩次非常危機時，才會例外的降息。因此外界猜測，最有可能降息的時間是在11月選後，不過到那個時候，對拜登已經沒有意義了。

為什麼聯準會這麼怕川普？川普在總統任內，曾直接批評聯準會，明確指出利率過高，要求聯準會降息，甚至指稱鮑爾為「敵人」，這是歷屆美國總統中從來沒有過的。現在作為候選人，川普也暗示如果聯準會在投票前降息，就是要幫拜登助選的陰謀，他的陣營也在研究，川普回任後，要如何削弱聯準會的獨立性，根據華爾街日報取得的文件，他們建議修法，要聯準會在財政部的指導下行事，白宮要有權力可以隨時開除聯準會主席，沒有四年任期保障。

影響所及，拜登陣營也開始討論，要仿效川普的策略，同樣對聯準會施壓，至少也要公開批評聯準會，表示自己並不贊同遲遲不降利率的政策，可是無能為力來贏取選民的同情。

隨著美國兩黨政治越來越兩極化，聯準會的獨立角色，就愈來愈難維持，等到2026年5月鮑爾的任期終了，下一任聯準會主席恐怕更難以阻擋白宮的要求。事實上，川普陣營現在正處心積慮想要削弱聯準會等獨立機關的獨立性，他們認為獨立機關的職權阻擋了川普第一任期所發起的「革命」，現在川普如果再度取得美國人民的授權回任，絕不能讓這些「深層政府」的獨立機關，繼續存在，如此企圖與用心，正是這次美國選舉讓全世界憂心之處。