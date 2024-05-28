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聯合報黑白集／五月天與范逸臣

聯合報／ 黑白集
藝人范逸臣因針對國會衝突發表看法，竟慘遭網友出征。圖／聯合報系資料照片
藝人范逸臣因針對國會衝突發表看法，竟慘遭網友出征。圖／聯合報系資料照片

多位台灣藝人表態自己是「中國人」或「支持統一」，其中不乏五月天、蔡依林等天王天后，引發熱議。有人認為他們只是「被迫表態」，但也有許多網民對他們出征。但若要論政治「施壓藝人」，台灣並沒有好到哪裡去。

立法院日前肢體衝突，鍾佳濱「撲倒」陳菁徽。藝人范逸臣在臉書留言「意見不同就撲下去喔」，歌手紀曉君回文「撲了啦」。兩人同遭出征。范逸臣被迫刪文，紀曉君則道歉。此外，台灣女婿、美籍網紅「小貝米漿」調侃國會玩ＷＷＥ（職業摔角），不僅本人挨批，妻子也遭殃，嚇得他只好刪文。

范逸臣、紀曉君和小貝米漿都沒有「批評民進黨」，只是「未支持民進黨」而已，結果都遭網暴。長期挺綠的藝人陳慕義，要范逸臣「戲演好再來說」，就迎來鄉民掌聲。可見，「小粉綠」的玻璃心，和對岸的「小粉紅」，還真是血濃於水。

在對岸發展的藝人必須對「中國」表態，本地藝人則沒有「不支持民進黨」的自由，都是兩岸對立下的受害者。受害者不限於演藝圈，整個社會皆然；若非兩岸關係惡化至此，小粉紅、小粉綠怎會如此猖狂？

「五月天」事件後，賴清德總統呼籲大家體諒藝人。如果這是真心話，那麼，曾身受網暴之苦的賴清德，先聲援被綠營支持者網暴的藝人網紅，才是真的功德一件。

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