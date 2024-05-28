經濟日報社論／勞保改革 開源節流不可偏廢

對於勞保改革的方向，新任勞動部長何佩珊表示，「撥補就是改革」，等於宣示未來四年，勞保就只能靠政府每年千億元以上的撥補，來勉強撐過難關，賴政府的勞動部，仍將和蔡政府八年一樣，不可能有任何的積極改革。這種本末倒置的政治考量，馬上引發社會極大的反彈。

於是，何部長進一步解釋，上任「不是來砍勞保給付的」。勞保改革應該更多元，而非「從瘦鵝上拔毛」，應從「開源」著手，例如延後中高齡就業、讓家庭看護工納保，就可有新的納保人口出現。雖然從一開始的「不作任何改革」，在試試水溫發現社會反應不佳後，改為願意從「開源」著手，但降低給付的「節流」，顯然仍不在改革的選項之內；在行政擔當上仍有「避重就輕」的問題。

何部長首先應該重新閱讀2017年國家年金改革規劃方案（簡稱年改方案）。該方案針對勞保改革的開源、節流，提出以下幾個重點建議：

一、延後退休：勞工請領年齡依現制於2018年提高為61歲，其後每二年提高一歲，於2026年提高至上限65歲。愈晚退休，繳納的保費愈久且愈多，有開源的效果；愈晚退休，領取給付的期間愈短，就有節流效果。

二、保險費率2018年起每年調升0.5%，於2023年檢討是否整併勞工退休金。如經檢討仍無更佳方案，且經精算未來20年保險基金餘額不足以支應保險給付，其後每年繼續調升1%至上限18%（2028年）。顯然提高費率是最主要的開源手段。

三、給付方面：所得替代率與年金給付率暫不調整；年金給付之投保薪資計算標準採計期間，方案實施後第一年按最高60個月平均計算，之後每年延長12個月，調整至加保期間最高180個月平均計算，具有節流效果。

後續的2018年2月「勞保年改財務評估報告」指出，若改革方案於2018年1月1日施行，相較於當時的現制，勞保基金收支逆差年度由2018年延後至2020年，基金用罄（破產）年度則由2027年延後至2036年；2036年勞保基金累積餘額，從原來推估的負4.5兆，減幅高達97%。該財務評估的總結指出，整體來說，「如採改革方案，財務確見改善」；但若改革方案「愈晚施行，財務改善效果愈差」。

蔡政府八年來根本就沒有進行勞保改革，結果財務狀況加速惡化。勞保的收支逆差的「死亡交叉」提早在2017年就出現，而且連續七年遞增，加速了破產年限的到來；潛藏債務（未來50年應計給付現值扣除已提存責任準備）去年底累積達13兆元。透過2,670億元的撥補，也只讓破產年限勉強延後兩年而已。

因此，建議勞動部，不能沉溺於依賴稅收超徵才有的撥補，畢竟未來稅收不可能連年超徵；必須積極地採取「更多元」方式改革，先落實年改方案的開源、節流方案，以免勞保的財務危機惡化到後任政權無以救回的地步。

延長退休年齡具有明顯的開源及節流效果，因此不應以2027年提高到65歲為上限，可再提高，並給予附加給付的方式，鼓勵延後退休。勞動部計算的勞退加勞保的所得替代率，目前在58%至68%之間，高於國際平均的51%，因此年金給付之採計期間，應該每兩年拉長一年，調整至加保期間最高180個月計算，以溫和方式適度減少給付。

勞保投保薪資上限，2016年起雖調高至45,800元，仍然嚴重偏低，影響勞工的年金給付額度及勞保收入。未來可以將投保薪資上限大幅調高，讓高薪勞工繳納更多的保費挹注，但所得替代率遞減，可以節流，從而改善財務。

此外，勞保的保費偏低及確定給付制，是財務惡化的關鍵原因。因此，保費的上限不應以12%為限，可再每三年緩增。何部長所提的「家庭看護工納保」，如果不改為確定給付制，短期雖可增加收入，但長期增加支出的問題仍然發生。改革要有決心和魄力，雙管齊下來落實。