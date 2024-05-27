聯合報社論／亮劍懲獨與跑馬跳舞，聯合利劍的危險徵兆

中共東部戰區對台灣實施「聯合利劍二〇二四Ａ」軍演結束。演習規模雖未打破過往紀錄，但挑在賴清德總統就職後三天實施，而且一發布訊息，操演立刻開始，顯示對賴清德不存任何觀望；美國批評中共軍演魯莽，華府與北京原本逐漸回春的戰略互信，勢必再受衝擊，並影響區域情勢。

近年來共機飛越中線，艦艇在台灣周邊活動，早已成為常態。這次「聯合利劍」單就機艦操演規模，可說是每月例行幾次聯合戰備警巡的加強版；未預先公告禁航區，代表沒實彈射擊；為期僅兩日，也未動用航艦等裝備，不可能達到共軍宣稱的諸多壓擠台灣效果。近日海峽上空雲雨籠罩，也會影響操演實施。種種跡象顯示，「聯合利劍」的重點，應該是以第一時間可動用資源，迅速行動，展示決心，達到亮劍懲獨、警告外力的政治目的；「二〇二四Ａ」追求先聲奪人，未來的Ｂ、Ｃ可能逐步加碼兵力規模。

中共「利劍出鞘」，口唸進、圍、鎖、擊、毀、斷的「打獨六字訣」，實際操演規模與科目具體內容，外界難以得知，但只要宣揚得夠具威脅，自然可達到認知戰效果。隨著演習開始，大陸媒體與自媒體立刻湧現各式誇耀戰力的影音素材。過去由小粉紅衝在第一線，此次官媒直接下場喊打喊殺；諸如東部戰區在社群網站發布將台灣炸成火海的影片，並將各式武器冠以「殺獨神器」、「清獨箭雨」等綽號，更見凶狠。

共軍無預警的突發軍演，是對國軍平日訓練的嚴格考驗。國軍政戰文宣部門第一時間也發布大量我方機艦於海上、空中與共軍對峙的影像，互比氣勢。然而軍方務須小心，在趕製這類影音素材的同時，會不會為了追求酷炫，反而洩漏我方武器裝備性能、部隊接戰程序等情資？倘若如此，就是被「釣魚」成功，得不償失。

台灣社會面對中共軍演尚無驚慌反應，馬照跑、舞照跳、股照炒，連網路新聞熱搜冠軍都是日本明星緋聞而非軍演。歷經二○二二、二○二三兩次圍台軍演後，中共軍事威嚇的政治社會效應遞減。諷刺的是，台灣有一部分人天真相信中共不致真打，另有一部分人鐵嘴斷言美國捍衛台灣；藍白政黨固然憂心呼籲中共克制，民進黨卻惡劣地先在內部找敵人，抹紅藍白與中共裡應外合，同時轉移中共懲獨和國會改革兩個戰場焦點。而台灣社會過度「處變不驚」的問題是，共軍逐次加碼，民進黨有恃無恐，雙方口味愈重，敵意持續上升，難保不會擦槍走火，後果難料。

就軍事本身看，「聯合利劍」未如中共宣稱全面展現圍台封鎖能力，也沒有達到震懾台美的效果。但此次操演真正令人憂心之處在於其政治意涵：北京絕不容忍賴清德的兩國論，更拒止美國為台獨保駕護航；因此不只困台打獨，更檢驗島鏈內外聯動的實戰能力，挑戰美國印太戰略布局。類似武嚇未來可能持續舉行，甚至升高規模，才是最危險徵兆。

美國總統拜登告訴西點軍校畢業生，樂意在需要時使用武力保護盟友；賴清德立刻稱謝。但拜登也說不會讓美軍出現在烏克蘭戰場，因此美軍如何保護盟友，問問烏克蘭、阿富汗人民最清楚。台北、北京、華府都不希望戰爭，但當前亞太局勢隱然已有一戰前歐洲諸國劍拔弩張的影子，現在台灣也與烏克蘭和以色列並列。國家領導人如果不能避戰，一意孤行，猛踩紅線，鼓勵敵意滋長，結果不僅是兩岸之禍，對世界也是巨大災難。兵凶戰危，主政者絕不可拿風險當賭注。