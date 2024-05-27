經濟日報社論／借鏡國外 加速AI立法管理

賴清德總統的首任內閣被定位為AI團隊，這雖是「行動創新」的英文縮寫，但剛好也是近來最夯「人工智慧」的簡稱，因而一度引發社會聯想未來政府施政目標將與真正的AI接軌。的確，一年半前ChatGPT問世成為資訊產業發展的轉折點，全球與AI相關軟硬體的應用瞬間暴增，世界經濟正式邁向AI時代。

今天無論醫療、交通、金融、教育、娛樂、生產及銷售等各個領域，AI的應用正如雨後春筍般冒出；企業透過AI提供的服務已與人們日常生活密切聯結。不過，我們也聽聞，個人資料被不當用來訓練AI模型，「擬人化機器人」被拿來扭曲政治競選，而「深度偽造」更成為不法份子的詐騙利器。最令人遺憾的是，AI也成為多國監控人民，製造戰爭機器的重要工具。

顯然AI可以增加經濟生產力，提升社會生活福祉，卻也可以傷害人民，疏離社會信任度。不過，AI作為工具本身並無罪，真正的問題是出在人們如何利用它。因此，建立正確使用AI的規則是先進國家必須面對的課題，台灣自然也不例外。

面對來勢洶洶的AI革命，政府宜積極整合AI發展策略並完成立法。自2019年起立委便陸續提案「人工智慧發展法」，行政院也宣稱要推「人工智慧基本法」。不過，這些努力似乎雷聲大雨點小，目前只有區區的「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」。

政府以AI技術發展太快與應用領域太廣為理由，延遲人工智慧立法，反而可能妨礙AI應用的正常發展。今天不肖之徒已如入無人之境，濫用AI技術進行詐騙，傷害無辜百姓。新上任的內閣團隊實有必要將AI管理的立法列為施政優先項目，確保AI的應用能保障人民權益。

AI發展影響社會層面廣泛，政府有必要加速立法管理。綜觀先進國家管理AI的策略各有不同，以歐盟體系最為完整。歐洲議會及理事會分別在3月和5月通過「人工智慧法」，預計6月實施。歐盟面對數位經濟與人工智慧興起，強調「以人為本」的管理思維值得政府參考。畢竟，新經濟發展受到影響最大的就是「人」，個人權利保障理應作為立法的重點。

歐盟人工智慧法的特色是管理AI潛在風險，分為極低、有限、高風險與不可接受等四個等級，其分級的核心概念就是保護公民權利。不過，歐盟人工智慧法並非單獨存在，而是建基於既有網路經濟的法律基礎之上。在推動人工智慧法之前，歐盟已落實一般資料保護規則、數位市場法與數位服務法。相對地，台灣無論是個資法或是網路平台使用，個人權益受到的保障都遠不及歐盟。

據了解，目前政府的AI立法傾向採取「基本法」模式；僅就名詞定義、隱私保護、風險管控、倫理原則規範等提出政策性指導，藉此提供不同應用領域的基本框架，並保留彈性管理空間。這樣的策略雖有助於產業發展，但實際卻不符既有網路經濟特質，無助於人民權利獲得普遍且一致的保障。試問台灣諸多「基本法」除象徵性政策宣示，何者能有效落實立法原意？

台灣亟需管理AI發展的作用法，以補強既有網路經濟配套法律的不足。我們建議學習歐盟的人工智慧法，將重點放在人權保障與風險管理。但政府也需要檢討個資「原則開放、例外禁止」的跨境傳輸應用原則，並要平衡網路平台對使用者可能的不合理對待。更重要的是，AI立法要能保護人民免於受科技濫用的詐欺傷害，讓社會真正享受AI帶來的好處。

網路經濟時代，台灣的優勢在於資通訊產品的設計製造，但消費端應用市場則因規模受限而處於不利地位。建議效法歐盟，嚴謹保護個人資料與避免網路平台剝削消費者，讓人權價值成為台灣發展AI的先決條件。期待「行動創新」內閣能重視AI發展，加速完成真正能管理人工智慧應用的法律。