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聯合報黑白集／曲線的言論自由

聯合報／ 聯合報黑白集
楊蕙如在日本關西機場事件率網軍汙衊駐大阪辦事處，依侮辱公務員執行之職務罪判刑5月定讞，她聲請釋憲，憲法法庭判條文部分違憲。 記者王聖藜／攝影
楊蕙如在日本關西機場事件率網軍汙衊駐大阪辦事處，依侮辱公務員執行之職務罪判刑5月定讞，她聲請釋憲，憲法法庭判條文部分違憲。 記者王聖藜／攝影

憲法法庭判決侮辱職務罪違憲，並為侮辱公務員是否有罪設下三道嚴審關卡。看似更加保障言論自由，但第一線警察質疑「執法尊嚴國家都不挺了」，而人民則仍然擔心動輒被查水表。大法官畫出新紅線，但也讓言論自由看來更像是隨有心人擺弄的曲線。

此判決最直接關聯的就是楊蕙如率網軍汙衊駐大阪辦事處，導致前處長蘇啟誠輕生一案。當時其貼文直指「大阪處這些人」就是垃圾的老油條、黨國餘孽，明顯是對特定人的公然侮辱。

神奇的是，楊蕙如很可能因法律的曲折變化而無罪：她雖被依妨害公務罪起訴，法院改依侮辱公務員職務罪判有罪定讞，如今大法官為她侮辱公務員職務解了套，公然侮辱罪也因逾告訴期而不了了之。如此「罪未有應得」，真是大法官想要的結果？

並且，就如同之前大法官認為「罵人髒話不一定有罪」，大幅限縮公然侮辱罪範圍，可能助長飆罵歪風，此次判決更為執行公權力埋下口頭或肢體語言的更激烈衝突，除警察感嘆國家不挺執法尊嚴外，檢察官也憂心其他執行具爭議和危險性職務的公務員恐更膽怯。

而最根本的問題仍是，大法官看似保障人民更多言論自由，但政府動輒查水表及以反滲透法等製造寒蟬效應卻更嚴重；大法官如何處理言論自由曲線失衡的天平，更值得關切。

社論

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