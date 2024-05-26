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經濟日報社論／美中對抗升級 台灣的機會與挑戰

經濟日報／ 經濟日報社論
各界預測美中貿易對抗將再度升溫。 路透
各界預測美中貿易對抗將再度升溫。 路透

美國總統拜登宣布將對中國製的電動車、鋰電池與礦物、太陽能板、半導體等產品提高關稅。其中，電動車進口關稅將由25%提高到100%，今年起生效。其他從今年開始生效包括電動車用鋰電池及電池用零組件（由7.5%提高到25%），以及太陽能板（由25%提高到50%）。而半導體與非電動車用鋰電池的關稅稅率提高，則分別於2025年及2026年起生效。

這是在川普政府之後，拜登政府對中國實施的最廣泛加徵關稅措施，各界預測美中貿易對抗將再度升溫。而拜登政府此次提高對中國進口產品關稅的舉措，一般認為與今年底的總統大選有關，希望藉此強化其推動美國製造業回流的形象，爭取選民的支持。另一方面，也反應中國國內產能過剩情況的嚴峻，已經引起貿易對象國的擔憂，欲透過關稅調升的方式遏止其產品的低價輸出。

鼓勵甚至是施壓使製造業回流，這是美國政府長期的施政方向，從歐巴馬、川普到拜登政府，都以此為目標，只是手段不同。歐巴馬時代的先進製造夥伴計畫，以鼓勵、合作的方式推動美國的再工業化；川普則改以懲罰性關稅的措施，逼使製造業逐步移出中國；拜登一方面延續川普時代的關稅懲罰措施，同時又以補貼與施壓並重的方式，欲使供應鏈轉移至美國國內。

而近期拜登政府擴大對中國懲罰性關稅的作法，更可視為其對川普競選言論的回應，利用執政優勢，在任內就逐步實現川普針對中國威脅的部分政見，即擴大對中國部分產品的關稅課徵，如電動車、半導體等。

不過觀察近期中國經濟的發展，其國內消費需求下滑，導致汽車等主要商品內需市場低迷，各行業出現產能過剩的情況，各國更擔心中國藉由低價出口的方式，消化其過剩的產能。因此，美國政府近期對中國的提高關稅措施，應非僅為競選考量，亦有意藉此防堵中國產品的低價傾銷。

不過本次美國對中國擴大課徵關稅的產品中，部分產品占美國市場的比重不高。以電動車為例，中國車廠主要的生產銷售以國內市場為主，約占九成，其外銷主要對象為歐洲、泰國、澳洲等地，美國自中國進口的電動車數量很少。但因中國車廠過去挾政府補貼而具成本優勢，在中國尚未大舉入侵前，美國即提前宣示將進口關稅提高至100%，防止中國製電動車以低成本優勢搶入美國市場，填補其國內需求下滑造成的市場缺口。

再以半導體為例，在美國對中國高階半導體設備與材料的管制下，大陸自然地將原本高階製程產能轉向成熟製程，但中國國內的成熟製程需求有限，未來勢將透過出口而衝擊全球半導體市場，尤其是成熟製程的半導體產品。美國擬自2025年調高中國製半導體產品關稅至50%，不但提前預防中國的傾銷，更等同於宣示將對中國半導體產品進行全面的封阻，從對高階製程材料與設備的管制，到成熟製程產品的懲罰性關稅課徵。

目前國際機構如IMF或其他輿論對美國此舉或有不同意見，中國也可能因此採取報復措施，導致加大兩大經濟體間的貿易壁壘，以及可能造成美國通膨問題的惡化等。但在各界對中國內需不振、國內產能過剩的疑慮下，再加上美國總統大選的推波助瀾，美中貿易對抗的層級恐仍將因此持續堆高。

台灣業者過去已開始進行全球供應鏈的重新布局，未來仍應繼續積極推動相關工作，甚至強化供應鏈的韌性與彈性，以因應美中兩國經貿對抗升級所帶來更多的全球經貿不確定性。

社論

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