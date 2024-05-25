聯合報社論／柯建銘是鼓動喧鬧民主的歷史罪人

為了國會改革法案修正之爭，朝野在賴清德就職前夕爆發肢體衝突，六名立委送醫，使立法院再度「揚名國際」。路透社形容，台灣是「喧鬧的民主國家」。多數外媒評論賴清德面對的挑戰時，皆點明除了北京對他不信任外，「少數國會」會使他「和反對派打交道與和中國往來一樣困難」。長期在立法院操盤鼓動喧鬧及推擠爭奪的禍首，正是民進黨立院總召柯建銘。

賴清德就職演說中稱，三黨不過半是「全民選擇的新模式」，強調立院議事運作應遵守「程序正義」；還刻意要求「多數尊重少數」，再說「少數服從多數」。但他就任前宴請綠委，一句五二○後要「反守為攻」，如同為國會衝突下了軍令狀。立法院長韓國瑜召集朝野協商，希望以和為貴；民進黨總召柯建銘卻冷回，將發生史上最嚴重衝突。

立法院近卅年衝突史，柯建銘無役不與。強占主席台、攻擊主席，是立法院衝突的老戲碼。前院長王金平被潑水、被垃圾桶罩頭，想像得到的衝突場面全上演過。最誇張的，是用機車鎖卡住議場門，囚禁王金平六、七小時進不了議場，柯總召當年都「功在黨國」。因此，護住主席台，讓主席能依議事程序推進議程，是朝野攻防最基本的戰術。

這次，藍白立委要力守主席台，堵住議場門，甚至改採舉手表決，主要就是要防柯建銘使出老招。但柯建銘依舊號令「衝組」攻門，台南立委郭國文等人身先士卒，都在向賴清德表忠、向鄉親表功，哪有什麼程序正義的思考？

再看，藍白聯手推動國會改革，何嘗不是對蔡政府民主獨裁八年立法權萎縮的反撲？馬英九執政時，多少提名人選在立院受挫；但蔡英文一當家，無論法案、人事、預算，立法院皆照單全收。如此，柯建銘竟還能說立院是中國人大會場、香港立法局，根本睜眼說瞎話。事實上，讓立法院變成立法局的正是柯建銘；他卻有臉在賴總統一登基就頭綁白布，詛咒「民主已死」！

藍白提出的國會改革法案，無論總統國情報告或國會調查權、聽證權，都是民進黨在野時提過的主張，也是蔡英文對太陽花青年的國會改革承諾。柯建銘自始全程參與，但蔡英文執政時，民進黨全不作為。可以說，背棄太陽花的就是柯建銘與民進黨，而非黃國昌。如今時空一轉，柯建銘卻說這些法案是「違憲擴權，摧毀民主」，他好意思嗎？只要協商，柯建銘就擺明議事杯葛，導致藍白立委都向韓國瑜抗議，怎能讓協商成為民進黨予取予求的工具？協商不成，柯建銘就怒批韓國瑜、傅崐萁和黃國昌是歷史罪人，他忘了自己才是閹割國會的禍首！

當年審查兩岸服貿協議時，國民黨有「半分忠」；審查一例一休案時，民進黨也有「一分瑩」。藍綠為了政治目標，皆曾用「喧鬧民主」手段取代正常議事。但民進黨在議場內擋不住時，就到場外動員群眾施壓，甚至裡應外合推促了太陽花運動。這些操弄，都禁不起民主程序檢驗。柯總召萬年黨鞭的經驗，還要再演這些摧毀立院功能的爛戲，自己半生國會到底在忙什麼？

最錯亂的是，國會改革法案分明是內政議程，柯建銘竟能口不擇言亂罵「賣台集團」、「台灣香港化」。彷彿不扣紅帽、不貼標籤，民進黨就無法理性論政議事；那麼，賴清德聲稱「輸了表決，也要贏得論述」，豈非空話？民進黨團墮落到這般田地，連來台觀禮的美國前國務卿龐培歐都諷刺，「在立法院任職要學跆拳道」，這是賴總統要的民主台灣嗎？