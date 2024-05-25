經濟日報社論／ETF風潮下 快強化金融知識

買氣強強滾的高股息ETF搭配報章雜誌與網紅的高度關注，許多年輕人也開始積極參與ETF投資。根據投信投顧公會與中山大學財管系蔡維哲與蕭育仁教授團隊剛完成的民眾投資意向調查，20至29歲的年輕族群中，有高達62%的人選擇投資ETF，這一比率甚至超過了股票投資。ETF雖然深受年輕世代以及投資經驗較少的族群歡迎，但在這背後也帶來了許多隱憂。

首先，目前市場上許多熱銷的ETF都是股票型，投資人必須承擔股市波動的風險。隨著台股近期衝上2萬點的歷史新高，火熱的行情總是容易讓大家低估資本市場的風險本質。特別是近期一些每月配發高股息的ETF，更容易讓投資人誤以為高股息ETF獲利穩健，而忽略了即使是價值型股票，一定程度的價格波動風險仍必然存在。

其次，「配息型」股票ETF不能等同固定收益商品，更與定存類的儲蓄型商品在風險本質上截然不同，兩者絕對不應該被投資人視為替代性的投資工具。再者，買入月月配的高股息ETF，每個月股利所得可能面臨課稅、及補充保費，年輕朋友並不像高齡族群因應退休需要穩定現金流，這類投資反而不利長期的資本累積。因此，金融知識教育除了讓民眾了解不同商品的背後風險之外，也必須讓不同族群的民眾建立適合自己的理財投資策略。

此外，調查亦發現許多年輕人低估了未來退休生活的開銷。超過六成的年輕人認為退休後每月生活費用不會超過3萬元，這種低估有可能影響他們的退休理財規劃。比較正面的消息是民眾普遍認知到要儘早開始進行退休規劃，有超過七成民眾認為應該在40歲前開始規劃額外的退休投資。因此，金融知識教育就應該思考如何協助民眾正確地評估退休生活所需開銷，並引導大家克服行為財務的偏誤，從小額理財開始建立穩健的長期投資觀念。

進一步來看，本次調查發現，有高達七成受訪者願意參加勞退自選投資平台，顯示雖然政府尚未正式開放，但民眾的勞退自選觀念已然普及。主要支持參加的理由：有72%的人認為可以根據個人情況自主選擇投資項目，並有63%的人相信這能在長期帶來更好的績效。然而，也有64%的民眾因擔心損失而猶豫不前。針對這一點，我們也建議未來新任勞動部長何佩珊考慮在自選機制中引入低收益保證的選項，以減少勞工團體的可能反對聲浪。

此外，此次調查顯示民眾投資傳統共同基金的比重已經低於ETF，只剩下50歲以上的民眾仍保有比ETF高的基金投資比重，這無疑對當前投信業形成了新的挑戰，這也就是投信業者高度期盼開放主動式ETF的原因之一。國外的主動式ETF市場近年來亦是蓬勃發展，自2018年起主動式ETF每年保持30%以上的成長率。不過，全透明式的主動式ETF需每日公布持股明細，透明的持股變化也容易引發炒作疑慮，這些也都需要讓民眾對於各種ETF商品本質有更深入了解。

最後，在熱門的ESG投資議題，雖然大約60%的民眾表達對ESG的了解，但當涉及實際投資時，近半數的投資者仍主要著眼於投資績效。這種情況凸顯出人們對ESG的理解與其實際投入之間仍存在明顯的落差。在台灣，超過三分之二的財富集中在50歲以上的中老年人手中，這一族群的消費力不容忽視。根據聯合信用卡中心的報告，中老年人在信用卡消費和單筆交易金額上均居高不下。因此，金融業界自然地優先傾向滿足這一族群的理財需求。然而，根據此次公會的投資態度調查，特別是針對年輕世代的金融知識，仍顯示出迫切需要改進與強化的地方。這後續仍需要集合產官學界眾人的智慧，與跨單位之間的資源合作，更加積極地推廣與創造適合年輕朋友的理財環境。