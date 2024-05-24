聯合報社論／兩國論引禍，賴總統上任台海起戰雲

賴清德總統上任第四天，中共解放軍東部戰區就宣布對台灣展開「聯合利劍—二○二四Ａ」演習。我們希望中共克制，不要增加兩岸人民敵意，傷害兩岸關係長遠發展。不過，賴總統一篇新「兩國論」的就職演說，馬上引來中共圍台軍演；而來台祝賀觀禮的美國在台協會主席羅森柏格還在台灣。如果賴總統不能尋求兩岸對話和解、保障台海安全，難道真要讓台灣走上俄烏、以哈戰場？

共軍東部戰區明言懲戒台獨、警告外部勢力。軍演重點包括演練聯合海空戰備警巡、奪取戰場綜合控制權、精打要害目標等科目，艦機抵島戰巡、島鏈內外聯動，檢驗聯合作戰實戰能力；軍演範圍除從北、東、南部全面圍困台灣外，還擴及金馬及烏坵、東引等外島周邊。共軍厲言放話，將動用機、艦、飛彈、火箭炮等「越海殺器」，「箭雨清獨」。

比起二○二二年八月裴洛西來台和二○二三年四月蔡總統會晤麥卡錫等兩次軍演，這次演習明顯擴大規模與縱深。不但演練圍困台灣，封鎖對外海空聯繫；更首次將台灣本島與外離島同時納入演習範圍，切斷本外離島之間的聯繫與援助。從演習範圍、科目和檢驗內容來看，誠然就是專家所指以武力犯台作戰各階段為場景的演習；而且從演習編號「Ａ」來看，可能還會有Ｂ、Ｃ等後續幾波演習。

台海如此凶險，讓賴總統就職演說所稱「追求和平共榮」、「世界和平舵手」，更顯得諷刺。事實上，從賴清德當選總統起，兩岸危疑就逐漸升高，中共外交與軍事的施壓動作頻繁。但習近平仍定調和平統一，並在五二○前藉著馬習二會與藍委訪陸，遞出橄欖枝；五二○當天，中共軍機也不逾越海峽中線。不過，賴清德以新「兩國論」壓斷了習近平遞來的橄欖枝，中共的反應來得既快又猛。

路透引述台灣高層官員的話，指中共軍演是台灣此前已預料到北京可能作為的一部分，政府全盤掌握共軍動態。也就是說，賴政府國安團隊對於就職演說將引來中共軍演，心裡有數。但黨政人士卻在五二○前放話，營造賴清德將釋兩岸和平共榮善意的樂觀氛圍，這顯然是說謊和假訊息。賴清德未上任就對國民大打認知作戰，賴政府將如何獲得人民信賴？

最值得注意的是美國的態度與角色。五二○前，美國已公開為賴清德背書，力讚賴當選後言論相當負責任，照理賴清德五二○答卷已在華盛頓過關；五二○後，美國也對賴清德演說敏感內容未置一辭。但賴清德的新「兩國論」，被認為與美國最近對聯合國第二七五八號決議的解釋暗含「台灣地位未定論」，隱相呼應。難道美國任由賴清德進入灰色地帶作戰，再切一截香腸？但這要讓中共靜默吞下也難。

近年來美中努力建護欄、畫紅線，今年台灣大選後，美國更穿梭美中台之間，要求兩岸克制。五二○後，中共怒氣未息，美國五角大廈也敦促中方別藉機升級情勢，但共軍隨後就宣布對台演習。如果中共軍演，也是美中共管台灣的一部分，就讓人想到美國讓以色列和伊朗共演互轟報復的政治煙火秀，美國也讓賴清德踩踩紅線，再讓中共軍演發洩，雖有高度失控風險，卻還沒完全衝破護欄。但如果是美國管不住賴清德的務實台獨，當然也攔不住中共的軍演懲戒，無論是美國被騙或合謀，全民只能祈求天佑台灣了。

從昨天台灣社會的反應看，股市不跌，人民尚且鎮定。中共軍演的政治效應遞減，但危險性卻增加，賴政府不能「倚美」僥倖。