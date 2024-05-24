經濟日報社論／美中經貿走入全面對抗

美國最近根據301條款，對中國大陸課徵懲罰性關稅。相較於川普任內對3,700億美元大陸進口產品課徵的四波關稅，此次被課稅產品大陸進口金額約為180億美元，範圍雖較小，但均是近年來中國大陸席捲全球的主力產品。包括鋼鐵及鋁、半導體、電動車、電池與其零組件及關鍵礦物、太陽能電池，港口起重機及醫療用品等；而且稅率至少提高為川普課徵的上限2%，其中又以電動車100%的稅率最高。

美國目前總統選情白熱化，在幾個關鍵搖擺州，民調顯示拜登大多居於落後。在最近競選活動中，拜登不斷強調加徵關稅的必要性。拜登雖宣稱任內已創造80萬個製造業工作機會，但低價進口的大陸產品影響卻是立即的，下重手也是有跡可尋。雖然此也引發國內部分下游業者成本增加的疑慮，影響推動節能減碳進度，並會擴大通貨膨脹的隱憂；但為了拉抬製造業占重要地位關鍵州的選情，有必要採取反制措施。

關稅是川普使用最頻繁的貿易工具，拜登上任後，大致仍維持川普時期規模。自2018年美國對大陸迄今共課徵約2,150億美元關稅，其中約半數是在拜登任內所徵收，而此次則是針對近來中國大陸出口擴張產品加碼關稅。

中國大陸也強力回擊，指責美國濫用301條款，破壞雙方領導人所達成的共識，中方會採取一切必要措施還擊。近日宣布制裁12家美國軍工企業，包括禁止與中國大陸經貿往來、凍結在大陸資產，以及禁止高管入境。中國雖然宣稱理由是報復對台灣軍售，以及美國制裁陸資企業，但特別強調主要是反擊美國所有的「經濟脅迫」行為。

未來中國大陸對美國報復可能還會持續加碼，例如直接對美國採取報復性關稅、加強對美國反傾銷調查、強化實施對美國進出口管制，以及增加對美在大陸企業的查察。

美國則立即強烈反對大陸制裁美國企業，未來可能也會擴大報復。美中貿易戰美國主要是針對先進高科技產品，以抑制中國大陸技術擴張。而此波對中國大陸加徵關稅的產品，除了半導體之外，並非美國認定的高科技產品。主要是因為中國大陸企業憑藉其政府補貼，將國內過剩產能的產品低價出口，影響美國經濟，甚至危及國家安全。未來美國對中國大陸採取「圍堵高端科技，制裁出口產品」的策略會更加明顯，美中經貿有走入全面對抗的趨勢。

另外，拜登政府雖然宣稱任內對中國貿易制裁收到效果，美國去年對大陸貿易赤字，已降至近十年來最低水準。但是中國大陸藉由在海外投資，並由其國內供應原料及半成品，經由第三國生產後出口至美國，以規避美國的懲罰性關稅，美國對其他國家貿易赤字因而增加。在美國加碼對大陸的懲罰性關稅後，這種三角貿易關係可能會更加明顯。

對此符合國際規範的三角貿易趨勢，川普曾經主張採取更激進做法。例如川普提出對中國大陸在墨西哥生產，即使取得墨西哥產地證明輸往美國的電動車，仍加徵100%關稅，以阻擋含有中國因素的電動車進口，而引起各國的疑慮。拜登雖沒有類似的主張，不過在美中貿易戰下，大陸產品經由第三國「洗產地」，迂迴輸入到美國的情況將層出不窮，預計未來美國會強化其查察產品原產地認定的流程，美國對於中國大陸的防堵會更加徹底。

最後，此次美國對中國大陸加徵關稅的產品，除半導體外，並非台灣主力出口產品。在中國大陸出口美國受阻，必定會尋求其他途徑，以突破美國的封鎖。在雙方擴大經貿制裁力道下，台灣如何降低被波及程度，進而能掌握出口機會，並擴展貿易版圖，值得深入研析。