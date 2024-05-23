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聯合報黑白集／中央社芭樂大戰芒果乾

聯合報／ 黑白集
總統賴清德20日在就職典禮慶祝大會發表就職演說，賴總統說，在中國尚未放棄武力犯台之下，民眾應該了解即使全盤接受中國的主張、放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。 中央社
總統賴清德20日在就職典禮慶祝大會發表就職演說，賴總統說，在中國尚未放棄武力犯台之下，民眾應該了解即使全盤接受中國的主張、放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。 中央社

民眾黨主席柯文哲五一九號召小草上街頭，一枝草一芭樂，諷刺民進黨大開「芭樂票」；賴清德總統隔天五二○演說則回敬「芒果乾」，喊話任何政黨都要反併吞，不可為了政權犧牲國家主權。賴總統揭開五二○序曲，「芭樂大戰芒果乾」將成未來四年縮影。

賴總統五二○就職演說指點國會戰場，呼籲議事運作應遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數。立法院數人頭，在野多數應尊重民進黨少數；一旦號召群眾包圍立院，議場內的藍白兩黨反成少數，在野少數應服從場外多數。但執政上街頭，賴總統才登基，民進黨就啟動在野模式。

賴清德把一中憲法寫成兩國論說帖，兩岸關係和朝野攻防都成為五二○演說焦點，重大民生政策卻被忽略。賴清德指出，社福議題「要延續擴大」、貧富差距「要不斷改善」、社會安全網「要持續強化」、轉型正義改革「要繼續做下去」、只要政府在「勞保絕對不會倒」等，內容比空心菜還空心，空氣中瀰漫著濃濃芭樂味。

賴清德五二○前召民進黨立委餐敘，定調「表決可輸、論述要贏」，鼓舞綠委「反守為攻」。立院全武行之外，民進黨又念起「賣台」符咒，召喚「抗中保台」幽魂，芒果乾大放送，寄望二○二六重溫太陽花政治紅利。賴總統不惜一戰，賭上的卻是台灣前途。

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