經濟日報社論／五大信賴產業 必須再精進

賴清德總統於520就職演說中，特別提出未來在經濟上將全面推動「五大信賴產業」：半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊。顯而易見的，這五項產業發展應該與國家安全關聯性十分緊密；關於這點我們一則以喜，一則以憂。

假使產業發展能對於國家安全保障有所助益，當然是多數國人所樂見，但畢竟經濟策略與政治目的基本出發點不盡相同。如果本末倒置，可能導致事倍而功半。其實對於國家安全的最大保障，應該是搞好經濟，國富且民強，如此世界各國必然正視台灣，即便中國大陸，亦不敢輕易越雷池一步。

比較賴總統提出的「五大信賴產業」，與2016年蔡英文就任總統時提出的「五大創新產業」，最大不同是：生物技術產業、智慧機械產業、綠能產業，消失了。

成功的產業發展戰略，需要根基於既有基礎與相對其他國家的資源稟賦，回顧台灣半導體產業45年發展歷程，沒有人可以忽略1985-2015國際供應鏈分工，與大量旅外高階人才經驗回流，這兩項重要加持因素。

如果我們為了政治高象徵性的「國家安全」考慮，貿然放棄對於經營多年的生物技術、綠色能源，與精密機械產業優先排序，把可能不盡擅長的安全監控、軍工產業列為資源投入優先排序，會不會就像孫中山先生所擔心的「還沒拿到彩券，卻拋棄了扁擔」？

政治是管理眾人之事，而經濟則是造福國民，使幼有所教、民有所養、老有所終。兩者間，究竟孰為本，孰為末，實在很難斷言。但以現今台灣產業面臨空前劇變與國際激烈競爭而言，集中選擇台灣應該發展，但有能力發展的產業，需要相當大的智慧。

其實不論新政府選擇何種產業為優先發展項目，現階段台灣產業發展面臨最大的兩項議題都是：電力與能源不穩定、優秀人才質與量的不足。前者需要下定決心、大破而後大立，後者則須打破傳統思維禁錮，積極援引國際優秀人才。可惜在賴總統就職演說中，我們並沒有看到關於這兩項未來成功關鍵要素的著墨，著實令人憂心。

賴清德總統與行政院卓榮泰院長所選擇的兩位經濟首長：國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝，均來自企業界，產業界對這兩位具備豐富經營的閣員，普遍抱有很大的期待，希望他們可以務實地解決常年阻礙台灣經濟發展的「五缺」難題。不過，從賴總統這次就職演說，我們看到的是：巧妙地迴避了這幾個惱人的疥癬。

管理學大師彼得‧杜拉克生前名言：「將錯誤政策下的事務做對，是世界上最大的浪費。」我們希望：面對未來四年希望達成的政策目標，賴總統及卓院長，儘速召集財經部會首長，及民間飽學有識之士，於啟動經濟施政之初，即選擇與定義清楚最該做之事，如解決電力與能源不穩定性、擴大爭取全方位國際優秀菁英，排定優先順序與年度目標，責成相關部會擬訂行動方案，按部就班推動，避免過去頭痛醫頭、腳痛醫腳的低效做法，俾於四年內為台灣經濟開創新局，另闢蹊徑，重新回到經濟發展高成長國家之林，至於應該發展什麼信賴產業，反而是在目標下自然競爭演繹而出，並非策略前提。

俗話說：「好的開始是成功的一半」，我們深切期盼，賴總統領導的政府是一個有遠見、有魄力、有戰略思維的政府，而不是一個看似忙碌，卻處處規避重點與困難的妥協政治操作，則未來台灣經濟發展與真正的國家安全，才有務實的保障。