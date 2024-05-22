經濟日報社論／台灣經貿之路愈走愈窄

賴總統就職演說中的兩岸政策立場，被對岸解讀為「謀獨」，以及充滿挑釁的危險訊號。相較於蔡英文前總統八年前就職演說，大陸以「一份沒有完成的答案卷」，還帶有些許期待的回應，此次不但沒有緩衝空間，更是毫無交集，完全顯現不出賴政府一再強調「蔡規賴隨」，維持現狀的兩岸關係。

雖然賴總統自認也有釋出善意，例如先前提出兩岸執政黨先行談判，以解決政府管道不通的困境。就職演說也提及開放兩岸觀光旅遊，以及學位生來台。但是再多的利多政策，也無法彌補雙方對於主權隸屬認知的重大落差，兩岸緊張情勢再次升溫。

未來預估僵局仍難以化解，兩岸將走向政治對抗升高，以及外交國防對峙加深的情況。在上述外溢效應影響衝擊下，中國大陸還會加碼對台灣經貿限制措施，兩岸經貿交流也會持續倒退。

中國大陸可能會先取消兩岸過去所達成的協議，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）將首當其衝。對岸已在去年12月，以台灣未解除對中國大陸約2,500項產品的進口禁令，形成貿易壁壘為理由，率先終止ECFA早期收穫計畫中12項石化產品的優惠關稅。今年元月，又以蔡政府並未採取有效措施消除貿易壁壘，宣布準備研擬取消更多ECFA早收產品的關稅減讓。

中國大陸迄今一直沒有後續行動，多少也有可能在觀察階段，等待賴政府回應。而在目前兩岸關係繼續下行，賴政府也無意解除大陸產品進口禁令下，預估大陸未來可能會以「剝洋蔥」的方式，逐步取消ECFA早收產品關稅優惠，將直接影響原先受惠的台灣中小企業獲利。

除了ECFA之外，兩岸過去所簽的其他協議，中國大陸即使不直接取消，但會消極應對不落實執行，兩岸經貿關係會更加疏離。

其次，中國大陸仍會維持蔡政府時期對台灣的經貿限制措施，大陸雖然宣稱每次實施都有正當理由，但幾乎均在兩岸關係發生變化之後；充滿政治操作，以及經濟脅迫的意涵。而在賴政府時期，大陸會更肆無忌憚對台灣實施更多包括反傾銷、擴大對台灣產品查核，以及限制或禁止進口等制裁措施。

另外，陸委會雖然回應台灣準備開放旅遊觀光，以及大陸學生來台，已經釋出最大善意。但是迄今台灣對先前大陸開放福建馬祖旅遊仍未正面回應，以及民進黨長期反對改善對陸生的多項歧視性措施；再加上先前陸委會質疑中華民族是否存在的論調，對岸更不太可能會接受。

賴總統就職演說也提及台灣要積極參與區域經濟整合，而加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是台灣目前的第一優先，但同時也是兩岸激烈交鋒的場域。台灣與中國大陸都在2021年正式提出申請，大陸枉顧CPTPP規定任何亞太經合會（APEC）成員均有加入資格，一再以台灣非主權國家為理由，主張不具加入資格；台灣則以大陸經貿體制與CPTPP的高標準相悖，不符合加入條件。雙方隔空交火，未曾間斷。

CPTPP今年下半年將在加拿大舉行執委會，將討論台灣及中國大陸共六個新申請案。只有在執委會中以共識決成立工作小組，才算是踏入CPTPP的第一步，原本對台灣困難度就不低。在兩岸關係惡化下，中國大陸必會傾全力阻撓台灣申入CPTPP，對於台灣不確定性更高。

另外，大陸也會阻礙台灣在其他雙邊經貿協定的突破，例如先前台灣在推動台灣─紐西蘭及台灣─新加坡自由貿易協定升級版進展不順；台灣參與其他國家的雙邊協定也受到很大阻礙而無成果。

總之，由於兩岸政治分歧擴大，台灣對外經貿空間恐持續備受壓縮，對於台灣挑戰更高，賴政府如何因應？仍是一大考驗。