經濟日報社論／賴政府的財經新挑戰

賴清德總統今天正式就職，新政府也開始運作。首先，我們要衷心祝賀賴政府受到人民託付，承擔起為國家和社會服務的重責大任。面對全球秩序崩解的挑戰，我們也對新政府的未來感到擔憂，期待賴政府能克服困難，為台灣經濟帶來新的活力。

今天，台灣面臨的經濟挑戰，遠超過八年前的蔡政府；在金玉其外的表象裡，埋藏了溫水煮青蛙的嚴重隱疾。缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等問題嚴重，綠能減碳的國際壓力無處遁逃，產業結構的極度失衡，台灣罹患了過度依賴電子業的「類荷蘭病」。此外，「生不如死」的少子化帶來人口失衡危機，所得分配惡化和財富分配懸殊引發「相對被剝奪感」和仇富心態，加上房價飆漲讓部分年輕人陷入「月光、躺平、啃老」一族，各種退休基金都在破產邊緣，國家債務不斷攀升，在新的地緣政治角力下左支右絀。上述問題已經成為曾是經濟奇蹟的台灣「新常態」。

這些困境讓我們體認到，台灣亮麗的人均生產，其實是建立在不穩定的基礎之上。若眼中只有選票、政治短利和同黨朋儕的利益分配，缺乏前瞻的眼光和改革的勇氣，那麼這些困境很快就會衝破亮麗數據，讓我們引以為傲的「台灣奇蹟」，轉眼化成泡影。

其實，這些危機的政治效果，已經在今年的大選中顯現出來。如果不是「藍白不合」，讓只有四成選票的賴清德未過半當選，民進黨政府早就該交出權力了。然而，面對這些困境，民進黨政府對於上述財經問題的處理方式，卻仍然避重就輕，只著重發展AI人工智慧和半導體業，卻繼續忽略平庸化的服務業和傳統產業。執政黨無力突破難以參與「區域經濟整合」的困境，只能用缺乏關鍵內涵的貿易倡議來替代；無力處理變局的能源政策，依然在製造問題、分裂社會。這種施政態度，無疑向民眾顯示出：不能正視台灣危機，正是民進黨政府的最大危機。

同樣在換屆的新加坡政府，將卸任的李顯龍總理在五一勞動節的最後一場大型演說中，強調新加坡治國有三大重點：社會凝聚力、長期規劃、政治穩定與信任。請問這三大重點中，目前台灣可擁有其中的任何一點？在美中兩強的夾縫中求生，台灣的艱困其實遠高於星國，但李顯龍卻能深刻體認到：「即便是變得平庸，新加坡就會身陷麻煩。」並再度提醒國民，「若陷入民粹、部落主義、本土主義，新加坡必會掉入深淵。」對照今天台灣的狀況，李顯龍的警語彷彿也是在說給台灣執政者聽的。請問，台灣的政府高層，會將這些警語高懸嗎？還是，只要會損失一點選票，就馬上將合理的政策束諸高閣？只要可以增加一點選票，即使會掉入民粹、部落、本土的陷阱，也要照推不誤？

追根究柢，正是施政者的那個「心魔」，造成了台灣今天的經濟困境。「大道之行也，天下為公」，要「大道」能夠展現，就必須認定天下是屬於大眾的。政策要能不偏不倚公正無私，自然能順利推行，無人能杯葛阻擋。若只想著政黨和私人利益，不顧社會公益，施政就不符合「道」；不符合「道」的施政，當然就會帶來各種負面效果或遭到杯葛混亂。今天，台灣經濟面對的諸多困境，不就是如此一點一滴，長期累積出來的惡果嗎？

賴政府用了不少新人，的確有新的氣象；但若「幫派意識」高且心魔難除，則很快就會被看破手腳，政策也將受到杯葛而窒礙難行。子曰：為政以德，譬如北辰，居其所，而眾星拱之。去除心魔，代之以德，自然風行草偃、妖魔遁形而群眾歸心。即使財經問題再多再難，但承認問題、看清問題、務實設定目標和改革時程，按部就班但又腳踏實地，焉有不成功之理？賴政府勉之。