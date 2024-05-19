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聯合報黑白集／讀稿機產出的團結

聯合報／ 聯合報黑白集
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統最後一個上班日留給台灣一句話：希望「台灣是團結的台灣」。對照總統府裡的溫馨歡送，立法院卻進行著激烈大亂鬥。蔡英文的祈願，看起來也像是對自己八年執政的嘲諷。

蔡英文上台時就誓言打造一個沒有被意識形態綁架的「團結的民主」。但八年來，蔡英文的團結只在同溫層，追殺在野絕不手軟；台灣的民主則倒退傾頽，被民選威權吞噬；她承諾沒有人需要為認同道歉，卻讓整個社會都被意識形態綁架撕裂。

蔡英文可以躲起來歲月靜好，七百多天不受採訪，哪怕外頭風狂雨驟。她向國際宣稱捍衛民主，回頭就放任東廠和網軍側翼亂咬硬拗，還挾國安五法和反滲透法厲聲恫嚇，人民怎麼團結？她又自豪股市市值倍增，但貧富差距史上最大，富者更富，弱勢被剝奪感更嚴重，貧富間的仇恨值擴大，社會怎麼團結？

準總統賴清德要求綠委團結，反守為攻。蔡英文辭別日，民進黨發動國會大亂鬥，綠營民代還號召黑熊學生集結；藍綠六立委受傷送醫後，賴清德率先定調議事程序不正義，感謝民進黨委員捍衛黨團提案。準總統把手伸進國會，未來四年想要立院和諧和台灣團結，恐如痴人說夢！

蔡英文說，以後她不會再用讀稿機。那台讀稿機產出的團結都是違心之語，也該報廢了吧，不必留給賴清德。

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