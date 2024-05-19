經濟日報社論／公糧收購及老農津貼案 審慎評估

立法院會5月14日討論國民黨團建議公糧收購價由每公斤26元調高至36元的議案，結果是逕付二讀，並交付黨團協商，另外，若干立委擬於近日提案，將老農津貼由目前每月8,110元提高至1萬元。若此二議案通過，除加重政府財政負擔外，也會惡化國內稻米過剩的問題，因而各黨立委宜謹慎審查。

公糧收購分為計劃、輔導及餘糧收購三類，其中農民最偏愛價格最高的計劃收購。目前蓬萊穀的計劃收購價為每公斤26元，而收購數量則為每公頃耕地2,000公斤。由於公糧收購有品質要求，故每年實際收購量約占稻穀總產量的四分之一。

公糧收購政策、農業科技進步及消費者對米食偏好下降，造成國內稻米市場常處於供過於求的狀態。首先，我國於1974年開始進行公糧收購時，亦伴隨限制稻米進口的政策，到了2002年時，因應我國加入WTO，政府於隔年起，設定稻米每年零關稅進口配額14.5萬公噸。不過，此配額也僅為2022年國內稻米產量的11.5%。由於政府目前仍高度保護稻農，故即便國際米價不到國內蓬萊米價的三分之一，稻農仍有誘因生產。

其次，就供給面而言，由於耕種技術及肥料品質的改善，使得每公頃耕地面積產量提升；2022年時，每公頃耕地生產6.6公噸稻穀，較2013年增加12.2%。最後，就需求面而言，由於國人飲食日漸西化，故減少對白米的需求；2022年時，每位國人每年消費白米43公斤，較2013年減少4.4%。此種供過於求的趨勢，導致我國稻米生產自給率於2013至2022年間，只有2015及2016兩年略低於100%，其餘時間皆超過100%，甚至在2017年超過120%。由於公糧庫存經年累月增加，導致多數公糧放在冷藏倉儲裡三年後，再打碎成以價格不到計劃收購價三分之一的飼料米出售。

農業部有鑑於稻米供需失衡日益嚴重，因而自2021年開始推動稻作四選三的政策；也就是稻農於四個期作中，最多可選擇三個期作交公糧或領稻作直接給付。這導致2022年的稻作面積僅有23.8萬公頃，相較前五年平均值，減少3萬公頃。然而，若依立委提案公糧收購價每公斤提升8元，則農業部的努力會付諸流水。

2011年時，政府曾將每公斤公糧收購價格，由21元調高為26元，因而造成稻作面積從前一年的24萬公頃增加為27萬公頃。若以此稻作面積增加幅度，以及每公斤收購價由26元增加到34元的漲幅推估，則公糧收購支出會由2023年的76億元增加47%至112億元。

為增進農家所得，一些立委建議提高公糧收購價，而另有些立委則認為，可透過增加老農津貼至每月1萬元的方式。政府今年編列占農業總預算28.7%，金額達465億元的老農津貼預算，給合乎資格的老農每月8,110元。若按立委的建議，則發放金額需再增加108億元。不過，老農津貼於1995年制訂，但迄今仍屬「暫行條例」，其實施背景是因農民無法如同公教人員及勞工一般，享受退休金給付。然而，即使政府已於2021年成立農民退休儲金制度，但老農津貼仍未退場。

老農津貼支出龐大的主因是領取給付資格規定寬鬆，故大多數老農合乎規定。但由於2022年時，農家所得已達非農家所得的90%，且每戶農家平均還擁有1.03公頃具升值潛力的耕地。因此，農民退休後經濟生活不安定的隱憂，可能低於立委的想像。

總之，若通過提高公糧收購價及增加老農津貼二個提案，的確可增加農家所得。不過，也會造成政府財政負擔增加，以及公糧囤積在倉庫的時間及數量皆增加的問題，故各黨立委宜謹慎評估此二案的利弊得失。